Стало известно, как выглядит дом Леры Кудрявцевой

19.01.2021, 12:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Стало известно, как выглядит дом популярной российской ведущей Леры Кудрявцевой. Шикарный особняк знаменитости расположен на Рублевке. Он был приобретен в 2014 году.

Двухэтажный дом в Подмосковье

Уже больше семи лет Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Несмотря на весомую разницу в возрасте, влюбленным удалось построить идеальные отношения. Звездная чета решила переехать из Москвы на Рублевку. Для проживания Кудрявцева и Макаров приобрели двухэтажный особняк, где есть все самое необходимое, в том числе, тренажерный зал. В нем занимается, как хоккеист, так и телеведущая, поскольку обоим нужно поддерживать форму.



Изображение взято с: Instagram @leratv

Лере Кудрявцевой не нравится афишировать свою личную жизнь. Она довольна, что живет в Подмосковье за большим забором. Свой особняк блондинка называет «домиком в деревне». Когда у Кудрявцевой появилась дочь Мария, она перестала пускать в коттедж посторонних людей. Ведущая даже не пустила в дом Ксению Собчак со съемочной группой на время записи интервью. О личном с ней Кудрявцева предпочла говорить в своей городской квартире.

Интерьер

В особняке присутствует два этажа, фасад сделан из темного кирпича. Дом был в хорошем состоянии, Леру Кудрявцеву и Игоря Макарова даже устраивал ремонт. Звездные супруги решили заменить частично мебель. К тому же они установили большой забор.



Изображение взято с: Instagram @leratv

Интерьер выполнен в стиле модерн. В отделке можно видеть в основном бежевые оттенки. В комнатах присутствует довольно дорогая мебель. Все сделано из натурального дерева, бархата, кожи и шелка.



Изображение взято с: Instagram @leratv

Когда на свет появилась долгожданная дочь Мария, супругам пришлось обустроить детскую. Раньше звездные супруги приезжали на Рублевку только на выходные, но после рождения наследницы решили окончательно перебраться за город, пишет портал «Телепрограмма».



Изображение взято с: Instagram @leratv

У Кудрявцевой в доме есть очень просторная кухня. Ведущая признавалась, что до замужества не любила готовить. Когда она начала жить с Игорем Макаровым, то быстро всему научилась. В одном из интервью Кудрявцева заявляла, что во время приготовления пищи смотрит различные сериалы, поскольку другого времени на данное занятие у нее нет.