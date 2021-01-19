Я привился от COVID-19. Зачем мне носить маску?

19.01.2021, 12:20, Разное

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«Вакцина — это ремень безопасности»

Напомним, на днях глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выступил с неожиданным заявлением: людям с высоким титром антител лучше не носить маску, чтобы поддерживать их уровень. По словам ученого, патоген распространен в небольших количествах во всех закрытых помещениях, и за счет его поступления в организм иммунный ответ будет постоянно поддерживаться. Однако органы здравоохранения не торопятся отменять масочный режим даже для тех, кто получил вакцину. Более того, глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что до формирования популяционного иммунитета россияне должны соблюдать все меры защиты вне зависимости от титра антител.

Александр Соловьев напомнил, что вакцинация снижает риск тяжести течения COVID-19, но не защищает от самого факта заражения. Кроме того, на сегодняшний день нет данных о том, может ли привитый распространять инфекцию, в том числе будучи бессимптомным носителем.

«Мы не знаем, насколько влияет вакцинация на продолжительность времени, в течение которого инфицированный человек может быть опасен для окружающих и как он вообще участвует в самом эпидпроцессе», – сообщил эксперт.

Соловьев отметил, что формирование иммунного ответа после вакцинации — процесс индивидуальный и постепенный. Двухкомпонентная вакцина делается с интервалом в три недели, а защищенным человек считается спустя еще три недели после второй инъекции (42-й день после первого укола). В это время важно соблюдать все меры предосторожности и не заразиться в период «иммунного окна», поскольку прививка может оказаться бесполезной.

«Все так долго ждали вакцину, что многим хочется просто поскорее привиться и гулять смело. Но это так не работает. Вакцина — это как ремень безопасности. Мы пристегиваемся и защищаем себя от неблагоприятных исходов в случае ДТП, но продолжаем соблюдать и другие меры безопасности: смотреть на дорогу и в зеркала, следить за скоростью. Чтобы защититься от заболевания, нужен комплекс мер, а не одна мера. До тех пор, пока не сформируется иммунная прослойка, мы все должны вести себя, как на трассе в час пик — беречь себя и других», – сказал Александр Соловьев.

Надо ли прививаться, если уже переболел?

В декабре главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина сообщила, что россияне, переболевшие коронавирусной инфекции и имеющие антитела класса IgG, не подлежат вакцинации. Однако в прививочных пунктах не проводится тестирование на антитела, никаких справок от желающих привиться тоже не требуется. В инструкции к препарату Гам-Ковид-Вак («Спутник V») указано, что в случае острых инфекционных заболеваний вакцинация допустима через 2-4 недели после выздоровления.

По словам Александра Соловьева, на сегодняшний день нет однозначного ответа, насколько защищен переболевший человек от повторного заражения, особенно с учетом того, что все переносят COVID-19 по-разному. Кроме того, уровень антител может снижаться достаточно быстро, в течение 3-4 месяцев.

«Последние исследования показывают, что клеточный иммунитет к коронавирусу сохраняется минимум 5-6 месяцев. Эти данные наверняка еще будут корректироваться, и, скорее всего в сторону увеличения. Если вы перенесли заболевание совсем недавно, возможно, имеет смысл немного подождать и в условиях дефицита вакцины дать шанс привиться тем, кто не защищен. Конечно, если вы беспокоитесь о своем здоровье, можно привиться уже сейчас, никакой опасности в этом нет», – заключил эксперт.