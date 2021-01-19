 

Водитель троллейбуса ранил кондуктора саблей в Казани, «посвящая в рыцари»

19.01.2021, 12:00, Новости дня
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В Казани в троллейбусном депо на улице Дементьева кондуктор одного из троллейбусов получил ранение саблей в шею и в руку, сообщили местные СМИ.

Как информирует «Татарстан 24», раны оказались нетяжелыми. Все то время, пока медики оказывали пострадавшему первую помощь, задержанный уверял полицейских, что не имеет к этому происшествию никакого отношения.

По словам очевидцев, мужчины выпивали, в какой-то момент один из них «решил посвятить в рыцари» другого с помощью сабли. В итоге кондуктора госпитализировали, а водителя доставили в отдел полиции.



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