Генпрокуратура направила в суд новое дело полковника Захарченко

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19.01.2021, 12:00, Новости дня
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Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взятках на 1,4 млрд рублей в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

«В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко и его соучастников. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

Перед судом предстанут Захарченко, Валерий Маркелов, Виктор Белевцов и Василий Критинин. Захарченко – по обвинению в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, Маркелов – в даче взятки в составе организованной группы в особо крупном размере, Белевцов и Критинин – в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.

Инкриминируемый объем взяток – 1,4 млрд рублей.

Приговор Захарченко был вынесен 10 июня 2019 года. Его обвиняли в получении взяток, 17 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 12,5 лет колонии.

Захарченко был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. В ноябре его перевели в мордовскую колонию.

В конце февраля Следственный комитет России предъявил Захарченко новое обвинение во взятке.

Напомним, 15 января официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следователи завершили расследование еще одного уголовного дела о взяточничестве против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и его соучастников. 



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