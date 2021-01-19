Зюганов о Навальном: Он сам себе не хозяин

19.01.2021, 11:52, Разное

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Зюганов не считает Навального оппозиционером. “Он представляет американский финансовый капитал. Они его подают как большого деятеля, но за этим нет ничего, кроме попытки опошлить российскую действительность”, – сказал глава КПРФ.

Лидер компартии отметил, что с Навальным работают опытные специалисты. Это те, кто уже раскручивал подобных “оппозиционеров” ранее, считает руководитель КПРФ. Слова политика приводит “Комсомольская правда”.

В воскресенье, 17 января, Навальный прилетел в Москву из Берлина. На паспортном контроле в аэропорту Шереметьево его задержали сотрудники полиции.

Навальный осужден на условный срок по делу “Ив Роше”. Он обязан являться в контролирующие органы на обязательную регистрацию.

Однако с января по август прошлого года он семь раз проигнорировал это обязательство. А с конца августа не отмечался ни разу. С 29 декабря за многократные нарушения испытательного срока блогер объявлен в розыск.

18 января Химкинский городской суд постановил отправить осужденного на условный срок Навального под арест на 30 суток. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний.

Напомним, что в декабре прошлого года года в отношении скандального блогера было возбуждено еще одно уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. В Следственном комитете России полагают, что Навальный собрал 588 миллионов рублей пожертвований, из которых 356 миллионов потратил на личные цели.

ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ! СК РФ возбудил дело против Навального по статье ч.4 ст 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Выявлены факты, что Навальный использовал в личных целях средства в размере 356 млн рублей, поступившие от физ. лиц в фонды, в том числе ФБК. pic.twitter.com/kt45KNGJcC

— Авдотья Астраханцева (@Avdotia_Astr) January 19, 2021