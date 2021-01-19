 

В Турции появятся представительства Facebook и Instagram

19.01.2021, 11:52, Разное
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Закон номер 7253 о регулировании социальных сетей вступил в силу 1 октября 2020 года. “За день до введения запрета на рекламу хочу сообщить нашим гражданам хорошие новости. Facebook и Instagram сообщили, что откроют представительства в нашей стране”, – сообщил Сайяна.

В ноябре прошлого года турецкие власти оштрафовали Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok на 1,2 миллиона долларов. Соцсети не предоставили в срок информацию о своих представителях в республике.

Парламент Турции принял закон о регулировании соцсетей в июле. Социальные сети с более миллионом пользователей должны иметь представительства в республике. Руководить структурой обязан быть турецкий гражданин.

Кроме того, власти республики вправе удалять без решения суда в течение 48 часов сообщения, которые они сочтут клеветническими и оскорбительными. За неудаление контента соцсети получат крупные штрафы. Также предусмотрено сокращение трафика. Согласно закону, компании должны хранить данные турецких клиентов на территории страны.

Напомним, что думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил поправки к законопроекту о мерах в отношении провайдеров и владельцев ресурсов. За отказ ограничить доступ к запрещенному в России контенту и удалить его компаниям грозит штраф до пятой части выручки.



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