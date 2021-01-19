Какое обручальное кольцо Александр Гилкс подарил Марии Шараповой: стоимость и другие детали

19.01.2021, 11:44, Разное

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В середине декабря теннисистка Мария Шарапова объявила о том, что выходит замуж за друга принцев Гарри и Уильяма, одного из самых завидных женихов Англии, основателя аукционного дома Paddle8 Александра Гилкса. И это ожидаемо произвело настоящий фурор в мировых и особенно в российских СМИ. Пост с новогодним поздравлением Мария, конечно, сопроводила своей фотографией с обручальным кольцом – размер камня, что и говорить, впечатляет! А сегодня Daily Mail рассказал о нем подробнее.

Кликните на фото для просмотра галереиПри таком происхождении и доходах подарить “простое” обручальное кольцо – пусть с крупным бриллиантом и от суперизвестного бренда – Александр Гилкс не мог. Ему, как и многим знаменитым мужчинам, хотелось подарить своей невесте что-то особенное, поэтому он обратился за помощью к ювелирам бренда Jessica McCormack, и они сделали для него украшение на заказ. Как рассказал инсайдер издания, кастомизированное кольцо обошлось Александру в 400 тысяч долларов. Оно сделано вручную из 18-каратного розового золота и оксидированного серебра, а в качестве камня выбран бриллиант в пять карат изумрудной огранки.

Напомним, Алекс Гилкс – сооснователь и президент аукционного дома Paddle8, специализирующегося на изобразительном искусстве и предметах коллекционирования. Также он является членом правления Нью-Йоркской академии искусств. Помимо голубых глаз, обворожительной улыбки, любви к искусству и умения отлично массажировать ступни Александр Гилкс обладает и другими достоинствами. Например, связями.

После обучения в Бристольском университете, где он в том числе брал уроки русского языка, Гилкс поступил в Итонский колледж. Здесь молодой человек подружился с принцами Уильямом и Гарри, а также закрутил непродолжительный роман с сестрой Кейт Миддлтон – Пиппой. Но женился он в итоге на дизайнере Мише Нону – той самой, которая, по слухам, познакомила принца Гарри и Меган Маркл. Вместе Александр и Миша были 13 лет, их брак продлился с 2012 по 2016 годы. Гилкс тяжело переживал разрыв и в одном из интервью признался, что Нону была его “первой и единственной любовью на данный момент”, но он верит, что сумеет “полюбить кого-то вновь”. Очевидно, ему это удалось.

О романе спортсменки и одного из самых завидных женихов Англии стало известно в январе 2018 года, когда пару застали в аэропорту Лос-Анджелеса. А летом их запечатлели вместе во время отпуска в Италии, где пара уже не скрывала чувств друг к другу.

В январе 2019-го Александр, не боясь лютых русских морозов, побывал вместе с Марией в Санкт-Петербурге. Вместе они активно проводили досуг, посещая музеи и театры и прогуливаясь по заснеженному городу.