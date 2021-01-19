Борьба с коронавирусом требует изменений налогового законодательства

19.01.2021, 11:42, Разное

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Начало 2021 года ознаменовалоcь новым этапом отчаянной борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Локдаун с 8 по 24 января, затем адаптивный карантин как минимум до конца февраля. Пока невозможно загадывать, когда ограничения будут полностью сняты. Вероятно, что выправит ситуацию вакцина Sinovac Biotech, если обещанные до конца марта 700 тысяч доз вакцин дойдут до людей из группы риска. Также обнадёживает, что в 2021 году расходы на здравоохранение вырастут на 30 млрд. гривен, что включает и повышение зарплат медикам, закупку скорых и дооборудование больниц. С 2022 года намечено начало производства готовой вакцины в Харькове, что уже в ближайшее время потребует закупки оборудования в Германии, Испании и Италии. Полную фазу же производства оценивают в 10 млн. евро.

При этом не стоит забывать, что все предпринимаемые меры наносят колоссальный удар по бюджету государства и бизнеса. В связи с чем, хотелось бы задаться вопросом, а на какие жертвы мы, граждане, готовы пойти ради повышения эффективности борьбы с пандемией и улучшения системы здравоохранения? Многим покажется такая постановка вопроса странной, но на самом деле, нам всем пора уже готовиться к очередному моральному выбору. Тем более, что в Комитете Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уже обсуждается законопроект по введению "налога на борьбу с коронавирусной инфекцией" по предложению Министерства финансов Украины.



Понятно, что многим СМИ и политикам будет проще заниматься популизмом и всячески критиковать эту инициативу. Действительно, повода для травли Шмыгаля и "слуг народа" лучше не найти. Но идея, на самом деле, хоть и вынужденная, но достаточно своевременная. Даже символическая сумма от каждого способна сделать значительный вклад в борьбу с распространением коронавируса. Если это поможет спасти жизни, увеличить количество тестов, привезти в страну больше вакцин, то почему бы и нет? И самый важный момент здесь в том, что законодатели будут ориентироваться на пример Германии, где, судя по словам Гетманцева, аналогичный законопроект находится на "финальной стадии обсуждений". Наверное, многие согласятся, что крайне важно перенимать европейский опыт даже в таких чувствительных для общества вопросах, как введение нового налога. Судя по тому, что даже самые развитые страны не в силах победить коронавирус без непопулярных мер, то в Украине без подобных радикальных решений сейчас просто не обойтись.

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