 

Мнение: МиГ-29 в районе Сирта и авиабазы Аль-Джуфра

19.01.2021, 11:34, Разное
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Действующие в интересах ЛНА Хафтара истребители МиГ-29 прикрывающие позиции ЛНА в районе Сирта и ЧВКшников в районе авиабазы Аль-Джуфра.
Ныне числятся в составе ВВС ЛНА.

Летом прошлого года их появление вместе с бомбардировщиками Су-24 способствовало остановке турецкого наступления на нефтяные поля Киренаики и в числе прочего, помогло предотвратить развитие дальнейшей катастрофы ЛНА после поражения в сражении за Триполи.

Несмотря на возраст, для местного ТВД данные машины оказались более чем актуальными в условиях слабости турецкой ПВО и отсутствия возможности полноценно разместить турецкие F-16 на ливийских авиабазах.

Источник: Colonel Cassad



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