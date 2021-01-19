Из-за ситуации в Крыму и на Донбассе украинцы подали 7 тыс. заявлений в ЕСПЧ – Минюст

19.01.2021, 11:32, Новости дня

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Украинцы в индивидуальном порядке подали в Европейский суд по правам человека около 7 тыс. заявлений, которые касаются событий в Крыму и на Донбассе. Об этом заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина сообщил “Цензор.НЕТ” в интервью, которое было опубликовано 18 января.

“Суд говорит, что есть около 7 тыс. заявлений, связанных с Крымом и Донбассом, но мы пока получали материалы где-то по 200, они все связаны с Донбассом”, – сказал дипломат.

По его словам, ЕСПЧ уведомит Украину, если украинцы будут судиться с Россией как страной-оккупантом.

“Суд должен нам переслать эти заявления на том основании, что государство, гражданами которого являются заявители, автоматически имеет право участвовать в деле в качестве третьей стороны”, – объяснил Лищина.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала военную агрессию в Донецкой и Луганской областях Украины.

14 января 2021 года ЕСПЧ большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму. Суд признал жалобы Украины “частично приемлемыми”. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого референдума.

Первое заседание по иску №20958/14 состоялось 11 сентября 2019 года. Остальное общение с судом происходило письменно.

Украина обвиняет Россию в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о правах человека.

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