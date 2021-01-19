 

Из-за ситуации в Крыму и на Донбассе украинцы подали 7 тыс. заявлений в ЕСПЧ – Минюст

19.01.2021, 11:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинцы в индивидуальном порядке подали в Европейский суд по правам человека около 7 тыс. заявлений, которые касаются событий в Крыму и на Донбассе. Об этом заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина сообщил “Цензор.НЕТ” в интервью, которое было опубликовано 18 января.

“Суд говорит, что есть около 7 тыс. заявлений, связанных с Крымом и Донбассом, но мы пока получали материалы где-то по 200, они все связаны с Донбассом”, – сказал дипломат.

По его словам, ЕСПЧ уведомит Украину, если украинцы будут судиться с Россией как страной-оккупантом.

“Суд должен нам переслать эти заявления на том основании, что государство, гражданами которого являются заявители, автоматически имеет право участвовать в деле в качестве третьей стороны”, – объяснил Лищина.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала военную агрессию в Донецкой и Луганской областях Украины.

14 января 2021 года ЕСПЧ большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму. Суд признал жалобы Украины “частично приемлемыми”. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого референдума.

Первое заседание по иску №20958/14 состоялось 11 сентября 2019 года. Остальное общение с судом происходило письменно.

Украина обвиняет Россию в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о правах человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Определена длительность иммунитета у переболевших COVID-19

20.09 / В Запорожье впервые прошел ЛГБТ-парад. Один из противников акции угрожал собравшимся револьвером

24.06 / «Театр абсурда» — обозреватель WP осудил уничтожение памятников тем, кто заложил основу равенства в США

17.11 / В Керчи встретили «Поезд Победы»

04.09 / Лавров: Берлин пообещал скоро передать РФ данные по Навальному

02.12 / ЕС решил создать с США новый канал сотрудничества по безопасности и обороне

09.07 / Майк Помпео поздравил народ Монголии с началом фестиваля Надом

29.06 / В результате сговора России с талибами в Афганистане погибло несколько американских военнослужащих – СМИ

11.11 / Соболь проиграла Пригожину по иску о защите чести и достоинства

08.10 / Польша пообещала ответить на требование Белоруссии сократить число дипломатов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска