 

Соцсеть Parler частично вернулась в сеть. Ей помогла российская технологическая фирма

19.01.2021, 11:32, Новости дня
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18 января веб-сайт соцсети Parler снова стал доступен после того, как Amazon отказался размещать данные копании на своем хостинге. Сейчас на нем размещено сообщение от его исполнительного директора Джона Матца и ряда сотрудников компании о том, что они работают над восстановлением функциональности.

Как отмечает Reuters, адрес интернет-протокола, который использует сайт, принадлежит российской компании DDos-Guard, которая  является оператор сети передачи данных, а также предоставляет услуги защиты от DDoS-атак.

Агентство отмечает, что компания DDoS-Guard работала и с другими сайтами, на которых распространялись расистские заявления и теории заговора. Он также поддерживает сайты правительства России.

Матце основал Parler в 2018 году вместе с Джаредом Томсоном. Штаб-квартира компании находится в штате Невада (США). По данным The New York Times, за последние несколько месяцев миллионы сторонников президента США Дональда Трампа установили это приложение после того, как Twitter начал удалять посты Трампа и в итоге объявил о вечной блокировке аккаунта @realDonaldTrump вечером 8 января.

К утру 9 января в App Store сеть Parler была на первом месте по количеству установок.

9 января компании Apple и Google заявили об удалении из своих веб-магазинов Parler, а Amazon отказал соцсети в размещении ее данных в своем облачном хранилище. Apple и Google считают, что соцсеть недостаточно контролирует сообщения своих пользователей и допускает призывы к насилию и совершению преступлений. Amazon сообщал, что соцсеть не хотела удалять контент, который угрожает общественной безопасности. После этого сайт и все услуги и приложения Parler стали недоступными для пользователей.

10 января Матце рассказал, что из компании ушли все разработчики и юристы, а также с ней перестали сотрудничать все поставщики услуг.

Все это последовало за событиями 6 января, когда на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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