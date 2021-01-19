 

Самый высокий в Украине уровень заболеваемости COVID-19 – в Запорожской и Николаевской областях

19.01.2021, 11:32, Новости дня
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Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди регионов Украины зафиксирован по состоянию на 19 января в Запорожской и Николаевской областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекции составляет по стране 220,7 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

В Запорожской области этот показатель равен 388,6, в Николаевской – 388,4.

В пятерку регионов с самой высокой заболеваемостью COVID-19 вошли также Черкасская область (314,2) и Киев (312,5), а также Луганская область (305,3).

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Кировоградской области (86,9).

В Украине по состоянию на 19 января подтвердили 1 167 655 случаев коронавирусной инфекции, из них 3939 – за последние сутки. Скончалось 21 046 пациентов с COVID-19, выздоровело 886 248 человек.

С начала эпидемии в стране, по данным Кабмина, провели почти 6 млн тестирований.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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