Ученые из Китая доказали вредное влияние жирной пищи на здоровье сердца

19.01.2021, 11:28, Разное

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Китайские исследователи в очередной раз доказали вред жирной пищи для сердечно-сосудистой системы. Они провели масштабное исследование, результаты которого показали, как употребление вредной еды приводит к развитию различных заболеваний.

Всего было проведено 19 исследований, в которых приняли участие 562 400 человек. За ними вели наблюдение в течение девяти лет. За это время более 36 000 респондентов пострадали от сердечного приступа или инсульта, при этом они до возникновения недуга активно употребляли жареную пищу.

Теперь эксперты полагают, что ими обнаружена четкая корреляция между количеством потребляемой жареной еды и такими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как ишемическая болезнь или сердечная недостаточность. Для повышения рисков достаточно превышать недельную норму потребления жирной пищи всего на 114 грамм.