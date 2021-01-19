 

Ученые из Китая доказали вредное влияние жирной пищи на здоровье сердца

19.01.2021, 11:28, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китайские исследователи в очередной раз доказали вред жирной пищи для сердечно-сосудистой системы. Они провели масштабное исследование, результаты которого показали, как употребление вредной еды приводит к развитию различных заболеваний.
Всего было проведено 19 исследований, в которых приняли участие 562 400 человек. За ними вели наблюдение в течение девяти лет. За это время более 36 000 респондентов пострадали от сердечного приступа или инсульта, при этом они до возникновения недуга активно употребляли жареную пищу.

Теперь эксперты полагают, что ими обнаружена четкая корреляция между количеством потребляемой жареной еды и такими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как ишемическая болезнь или сердечная недостаточность. Для повышения рисков достаточно превышать недельную норму потребления жирной пищи всего на 114 грамм.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис рассказал о тяготах жизни в Лондоне

12.07 / Собор Святой Софии

06.08 / Мнение: В России разбаловали Батьку

06.08 / Мама Виталия Шклярова: «Сын подавлен и не понимает, как вообще возможно то, что с ним произошло».

07.12 / Мое дело: основатель HiPO София Кофманн о велнес-революции в разгар пандемии

12.10 / Антикитерский механизм – фрагмент древнего компьютера неизвестной цивилизации

01.09 / Мнение: “Вам никто не даст!” ОМОН в Белоруссии посадили на сексуальную диету.

13.10 / Токсоплазмоз на мягких лапах: опасна ли кошка в доме?

23.12 / “Не создал ничего”: Лукашенко сравнили с политическим паразитом

16.12 / Володин: Принятие поправок к Конституции повысило стандарты жизни граждан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска