Борис Корчевников объяснил, почему навсегда останется холостым: «У меня никаких шансов»

19.01.2021, 11:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Борис Корчевников в прямом эфире раскрыл главный секрет своей личной жизни. Популярный телеведущий признался, что у него нет никаких шансов, поэтому ему придется навсегда остаться холостяком.

Звезде российского телевидения Борису Корчевникову в этом году в июле исполнится 39 лет. Однако самый перспективный жених отечественного шоу-бизнеса до сих пор не женился. Ему приписывали много романов с самыми известными девушками страны, однако он ни разу не был женат. Как признается сам телеведущий, он так и не смог встретить в своей жизни ту единственную, которая покорит его сердце. Однако миллионы поклонниц селебрити по-прежнему интересуются, как же сложится личная жизнь их кумира. В эфире программы «Судьба человека», выходящем на канале «Россия-1», Борис Корчевников раскрыл главную тайну, признавшись в том, что не питает напрасных надежд на будущее.

В студию передачи пришел адвокат Александр Добровинский, рассказавший о некоторых тонкостях мужской моды. Юрист заметил, что галстук-бабочка на резинке уже не актуален в светском обществе и превратился в атрибут официантов. При этом сам гость программы очень любит такой аксессуар и продемонстрировал, как лучше всего завязывать настоящий галстук, а не его имитацию в стиле обслуживающего персонала. Борис Корчевников прокомментировал этот мастер-класс шуткой о том, что он до сих пор носит подобные галстуки на резинках, а значит, у него нет никаких шансов, из-за чего он так и останется холостым.

Корчевников является одним из самых востребованных на телевидении России, начав карьеру в конце 1990-х годов, он постепенно добился успеха и перешел от репортерской работы до должности ведущего, в том числе, собственных проектов. На его счету есть как шоу-программы, так и образовательные проекты, а также документальные картины. При этом журналист является верующим человеком и не только принимает участие в работе православного телеканала «Спас», но и руководит им, выступая еще и в качестве продюсера. Одна из работ Бориса Корчевникова, фильм «Не верю» была направлена на защиту церкви от нападок и обвинений популярных блогеров, телезвезд и других известных лиц. Новый 2021 год кумир миллионов предпочел встречать не в компании друзей или возлюбленной, а в храме. Как отмечает издание «Телепрограмма», ведущий уверен, что в этом случае удача будет сопутствовать ему целый год.