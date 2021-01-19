Мнение: Вакцинация оказалась бесполезной…
19.01.2021, 11:22,
Разное
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Только время потерял…
Получил результаты теста на антитела против коронавируса. Увы, антител в моем организме не обнаружено.
Прививку я сделал 13 декабря, записавшись в испытатели китайской вакцины. Но то ли китайская вакцина оказалась бесполезной для моего татарского организма, то ли меня кольнули не вакциной, а плацебо. Скорей всего – втрое. П отому что после вакцинации не было вообще никакой реакции… Ни температуры, ни ухудщения самочувствия, вообще ничего…
Думаю, привиться «Спутником». Стоит это сделать?
Источник: Ирек Муртазин
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