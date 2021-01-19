Как отличить порядочную девушку от не очень? – Личное мнение

19.01.2021, 11:16, Разное

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В общем, сходу все всегда ошибаются. Прожжённая эскортница может выглядеть натуральной монашкой, чтобы облапошить наивного дятла, а вполне приличная девушка способна любить шорты, еле-еле скрывающие ягодицы.

По внешнему виду вы, дорогие мои оладушки, никогда не поймёте, с кем вас угораздило связаться.

Будет сосать девушка бесплатно по взаимной любви или будет сосать только средства?

Специально для вас — ликбез.

Продажными люди становятся только от быта. Представьте себе мороз минус 30, а машина не завелась.

У человека два варианта на выбор — или он сам пытается завести колымагу, или перепоручает это сделать кому-то.

Намаявшись с решением бытовых проблем, провинциальная девка решает — хватит! В Москву! В столицу! Продам свою внешность, чтобы самой не морозить писю на лютом морозе.

Не осуждаю. Когда бытовые вопросы за тебя решает специально обученный человек — это правильно. И сама не мёрзнешь, затаскивая аккумулятор греться, и результат, как правило, более прогнозируемый — машина заведётся, и ты поедешь.

Вопрос только в том, что продажная писечка повесит решение своих бытовых вопросов на тебя, дурачок.

Ты поменяй ей колёса. Ты заведи машину в мороз. Точнее, ты оплати, чтобы это сделал специалист.

И так — во всём. Купи еды, купи платье. Оплати аренду, плати ипотеку.

Совсем необязательно кровососка будет считать себя продажной гадиной, но её личное восприятие себя ничего не меняет — это эскортница.

Беги от неё. Ищи женщину, которой пусть и трудно сейчас, но она сама использует все варианты решения своих проблем.

Всекли?

Я понимаю, что трудно работать. Гнетут мысли, что никогда не заработаешь, чтобы твои проблемы решали специально обученные для этого люди. Но и тут есть вариантик — купи лотерейку. Сейчас как раз разыгрываются хорошие деньги.

В Mega Millions например 850 миллионов долларов. А джектоп Powerball на этой неделе 730 лямов!

Общая сумма джекпотов Мега Миллионов и Пауэрбол перевалила за $1,5 млрд.

В последнем тираже выигрышными оказались более 4,5 миллиона билетов, включая 8 побед во второй призовой категории. Учитывая, что шансы на выигрыш какого-либо приза лотереи начинаются от 1 к 37, можно подсчитать, что на розыгрыш было продано свыше 165 млн билетов.

Хорошо? Считаю, что лучше играть в лотерейки, рассчитывая на собственное везение, чем вешать решение своих проблем на мужиков.

Согласны?

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