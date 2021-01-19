ФСБ изъяла у жителя Архангельска 30 самодельных взрывных устройств

19.01.2021, 11:06, Новости дня

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Управление ФСБ по Архангельской области изъяло у местного жителя 30 готовых самодельных взрывных устройств (СВУ) и их компонентов, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники управления выявили 27-летнего жителя областного центра, причастного к изготовлению самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств, передает РИА «Новости».

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур», – говорится в сообщении.

Возбуждено дело по статье «незаконные изготовление взрывных веществ и взрывных устройств», в настоящее время ведется расследование.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Тамбове, который готовил 17-летний подросток.

С начала 2020 года в РФ предотвратили 41 террористический акт и 20 других преступлений террористической направленности, отчитался ранее директор ФСБ Александр Бортников.