 

Пушков: Роль президента Зеленскому совершенно не удалась

19.01.2021, 10:58, Разное
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Сенатор поделился архивной видеозаписью, опубликованной в телеграм-канале журналиста Владимира Соловьева. В ролике, снятом в 2014 году, Владимир Зеленский выступает против тотальной украинизации. Он просит Киев оставить в покое русскоязычное население.

Телеведущий рассказал, что это видео стали активно обсуждать в Сети в связи с новым витком украинизации. В частности, правительство Незалежной отказалось вернуть в учебную программу русский язык. “Видимо, Владимир Александрович произвел переоценку ценностей”, – написал Соловьев.

Ролик также прокомментировал сенатор Пушков. В своем телеграм-канале сенатор отметил, что в 2014 году Зеленский находился на своем месте. Он был комедийным актером, участвовал в телешоу, снимался в сериале “Слуга народа” и руководил студией “Квартал-95”, уточняет Life.ru.

“Но роль президента ему совершенно не удалась: растерянный, слабый, неуверенный человек, забывший все, во что он верил прежде”, – заключил Пушков.

Владимир Зеленский также потерял любовь и уважение украинцев. В конце 2020 года социологический Центр Разумкова опубликовал результаты опроса жителей Незалежной. Около 42% респондентов назвали президента “главным разочарованием года”.



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