 

Коронавирус в России: за сутки выявили более 21 тысячи новых случаев

19.01.2021, 10:58, Разное
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Лидером среди регионов по количеству инфицированных стал Санкт-Петербург. Диагноз поставили 3 281 жителю города. На втором и третьем местах находятся Москва и Московская область, где выявили 3 115 и 1 072 заболевших соответственно.

В первую десятку также попали Нижегородская (471), Ростовская (392), Воронежская (391), Свердловская (378), Вологодская (305), Челябинская (302) области и Красноярский край (322).

Материал дополняется.



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