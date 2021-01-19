Скандалы: Следователи сыграли в «убийство в Mercedes»

19.01.2021, 10:52, Разное

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В отправленном следователями в прокуратуру для утверждения материалов дела в отношении экс-главы Раменского района Андрея Кулакова больше вопросов, чем ответов

Следователи отправили в прокуратуру для утверждения и передачи в суд материалы дела в отношении бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве зампреда Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Для того, чтобы воссоздать картину преступления, правоохранители провели инсценировку на местности с приглашенными статистами и пятью консультантами-криминалистами.

Как рассказал источник «Росбалта», в результате следствие пришло к однозначному выводу, что события развивались следующим образом. Исаенкова сидела за рулем своего Mercedes, припаркованного в лесополосе, а рядом с ней на переднем пассажирском сиденье расположился Кулаков. В ходе разгоревшегося конфликта Кулаков неожиданно нанес Исаенковой сильный удар кулаком в лицо, у нее из носа хлынула кровь (ее многочисленные следы найдены в салоне). Затем, перетащив жертву на заднее сиденье, он стал душить ее жестким предметом (например, прутом или просто руками), а после перекрыл ладонью доступ воздуха через нос и рот. Мужчина переодел жертву, а тело положил на пол автомобиля. По версии следствия, затем Кулаков вернулся домой. На следующий день он отправился на квартиру, которую арендовал для встреч с Исаенковой, стер там все отпечатки, а хранившиеся вещи выкинул. Вскоре чиновник написал заявление об увольнении и купил билеты в Белоруссию.

В деле присутствуют три доказательства виновности Кулакова, которые следствие считает основными. Первое — это переписка по WhatsApp Исаенковой и Кулакова, которая датируется 2014–2016 годами. Тогда между парой были серьезные конфликты, во время которых женщина всячески оскорбляла и унижала любовника. Кулаков писал ей в ответ угрозы. Второе — найденные под ногтями Исаенковой частички кожи Кулакова. Следствие считает, что это следы борьбы. Третье — показания засекреченного свидетеля (похоже, это кто-то из сокамерников Кулакова), который уверяет, что экс-глава района признался ему в убийстве Исаенковой. Свидетель заявил на допросе, что Кулаков рассказал ему, как в ночь на 2 мая 2019 года встречался со своей любовницей Евгенией Исаенковой. У них возникла ссора, в ходе которой он задушил жертву. При этом, по версии секретного свидетеля, Кулаков якобы отмечал, что его не посадят за это преступление, так как он сумеет выкрутиться.

Впрочем, стоит отметить, что все улики косвенные. Сам Кулаков вину отрицает. А наличие частичек кожи под ногтями Исаенковой объясняет их близкими отношениями. В переписке тоже не видит ничего страшного — она была давно, оба эмоциональные люди. Что касается показаний свидетелей-сокамерников, то в судах обычно к ним относятся скептически.

Кулаков и его жена уверяют, что в роковую ночь он не выходил из квартиры. Это же подтверждает консьержка дома. Следствие выдвигает версию, что Кулаков вышел через черный ход, от которого имел электронный ключ. Но документальных подтверждений этому (в том числе записей с камер наружного наблюдения) найти не удалось.

В деле осталось и много загадок. Когда эксперты с помощью специальной аппаратуры взломали Iphone Исаенковой и восстановили его содержимое, то обнаружили несколько переписок, в ходе которых женщине угрожали. Номер один из подобных агрессивных собеседников был зарегистрирован в Абхазии, установить его владельца не удалось. Другой угрожавший был записан у Исаенкоавой в телефоне как Шиш. В связи с арестом «короля криминального мира» Раменского района «вора в законе» Олега Шишканова, подозрения пали на него. Номер Шиша был зарегистрирован на подставное лицо. Один из членов оперативно-следственной группы запросил и проверил телефонные номера, которыми пользовались Шишканов и приближенные к нему гангстеры. Однако не один из них с номером Шиша не совпал, личность абонента установить не удалось.

Александр Горячев