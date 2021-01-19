Сын супермодели Стефани Сеймур Гарри Брант ушел из жизни в возрасте 24 лет

19.01.2021, 10:50, Разное

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Младший сын супермодели 90-х Стефани Сеймур и миллионера, коллекционера и издателя Питера Бранта – Гарри Брант – скончался в это воскресенье от передозировки наркотиками. Ему было всего 24 года, и несколько лет молодой человек боролся с зависимостью. Его семья заявила о трагедии через издание New York Times.

Мы навсегда будем опечалены тем фактом, что эта разрушительная болезнь так рано оборвала его жизнь. Он достиг многого в свои 24 года, и мы никогда не узнаем, сколько всего он добился бы еще, если бы смог. Он был не только нашим сыном, но и замечательным братом, любящим внуком, любимым дядей и заботливым другом. Он был креативной, любящей и смелой душой, которая принесла так много света в людские сердца. Он был по-настоящему прекрасным человеком как внешне, так и внутренне, – говорится в заявлении.

Гарри Брант Гарри и Стефани Сеймур

Гарри Брант был живым воплощением богатой молодежи Манхэттена, так ярко показанной в сериале “Сплетница”. Без него и его брата Питера не обходилась ни одна значимая светская вечеринка, а среди их друзей что ни персона – то звезда. Они решили пойти по стопам матери, успешно начав карьеру манекенщиков. На счету Гарри были обложка итальянского Vogue, участие в рекламных кампаниях Balmain и первой коллекции макияжа для мужчин M.A.C.

Стефани Сеймур с сыновьями Питером и Гарри Брат Гарри – Питер – раньше встречался с принцессой Греции и Дании Марией-Олимпией

Отметим, что Стефани Сеймур закрутила роман с 48-летним женатым миллиардером Питером Брантом, когда ей было 26 лет. После появления на свет троих детей – Питера, Гарри и дочери Лили – в 2009 году пара подала на развод. Пресса пестрила заголовками об изменах в семье Сеймур-Брант и обвинениях бывших супругов в адрес друг друга. Однако после 2-х лет “войны” пара неожиданно помирилась, сейчас в семье вновь установились мир и гармония.

Стефани Сеймур и Питер Брант с сыном Гарри