 

Кроссовер Renault Duster нового поколения покажут в РФ 11 февраля 2021 года

19.01.2021, 10:46, Новости дня
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Обновленный французский кроссовер Renault Duster официально представят публике 11 февраля.

Презентация будет проходить в режиме онлайн-конференции, в ходе которой и будут показаны транспортные средства. Для российского рынка предложат модель с двумя модификациями моторов. Первая версия предусматривает 1,6-литровый бензиновый двигатель, который выдает 114 л.с. мощности. Также автомобиль имеет 5-ступенчатую трансмиссию.

Вторая модификация имеет 1,3-литровый турбированный двигатель, который выдает 150 л.с. мощности и оснащается 6-ступенчатой коробкой передач. Автомобиль имеет светодиодные ходовые огни и современную оптику. Серийная сборка кроссовера Renault Duster нового поколения налажена на территории России.



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