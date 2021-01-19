“Прекрасный вкус и стиль!” – Loboda засветила голую грудь

19.01.2021, 10:38, Разное

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Украинская певица Loboda, строящая карьеру в России, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в жакете, надетом на голое тело, демонстрируя обнаженную зону декольте.

Исполнительница позировала перед пюпитром.

– Я из тех олдскульных ребят, которые по-прежнему читают и глянец, и книжки в натуре, так сказать. Конечно, рано или поздно все уйдет в цифру, но от этого реальное воплощение только приобретет. Журналы станут яркими тейблбуками, а книги – драгоценными источниками знаний с запахом бумаги и чернил, – заявила певица (публикация от LOBODA @lobodaofficial).

– У вас прекрасный вкус и стиль! – отметила подписчица i.merker.

Фото было сделано для российского издания Elle. Loboda также показала обложку этого журнала со своим фото.

– Новый год начался с красоты! В мире хаоса и неопределенности всегда есть островок любви и надежды. Время сильных, успешных людей, готовых бросить вызов в первую очередь самим себе, чтобы менять реальность и двигаться вперед, – написала певица.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.