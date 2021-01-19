Ветряные мельницы вызывают рак и плачущие от благодарности мужчины. CNN составил топ лживых заявлений Трампа

19.01.2021, 10:38, Новости дня

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Американский телеканал CNN 16 января представил список из 15 случаев, когда действующий президент США Дональд Трамп врал гражданам. Список составил аналитик CNN Дэниэл Дэйл, который регулярно отслеживал вранье президента США.

По словам Дэйла, Трамп начал свое президентство со лжи. Во время инаугурационной речи Трампа пошел дождь. Однако на праздничном балу, состоявшемуся позже в тот же день, Трамп сказал толпе, что дождь “просто не шел”, пока он не закончил говорить.

Самой опасной ложью аналитик назвал слова Трампа, что эпидемия коронавируса в стране находится под контролем (сейчас США на первом месте по распространению болезни). В CNN также упомянули о том, что Трамп сравнивал коронавирус с обычной простудой.

В список также попало заявление Трампа 2019 года о грозящей штату Алабама опасности от урагана Дориан. Тогда метеослужба опровергла данные, однако американский президент не захотел признавать свою ошибку и даже продемонстрировал подправленную карту ураганов. Телеканал отмечает, что чиновники Белого дома пытались оказать давление на метеослужбу, чтобы они заявили, что Трамп был прав, а они ошибались.

Самым нелепым случаем вранья CNN называет слова Трампа по поводу якобы поступившего ему звонка от главы Национального движения скаутов в 2017 году, в котором тот называл обращение Трампа к бойскаутам “величайшей речью”. Когда журналист обратился к движению бойскаутов для подтверждения информации, те сообщили, что такого звонка никогда не было.

Самой ужасной клеветой Трампа телеканал называет его слова о том, что конгрессмен от демократов Ильхан Омар поддерживает террористическую группировку “Аль-Каида”.

Также CNN упоминает, что Трамп более 100 раз сказал, что до его президентства Штаты в течение многих лет имели ежегодный торговый дефицит в $500 млрд с Китаем, хотя фактический дефицит до Трампа никогда не достигал даже $400 млрд.

В список лживых заявлений также вошли слова Трампа, как к нему постоянно со слезами благодарности подходят “крепкие мужчины” из рабочего класса, которые “никогда раньше не плакали”. В топ попало и заявление о неосведомленности президента США о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс (ей заплатили за молчание о связи с Трампом).

CNN также отмечает слова Трампа о том, что он положил конец противоречивой политике отделения родителей-мигрантов от их детей на границе, которая началась при его предшественнике Бараке Обаме. CNN подчеркивает, что разделение семей было частью политики самого Трампа.

Самой бесстыдной ложью Трампа названы его заявления во время предвыборной кампании 2020 года, в течение которой он неоднократно обвинял своего соперника Джо Байдена в радикальных взглядах. В этом же пункте упоминаются слова президента США в сентябре 2020 года, что Байден разрушит существующую систему здравоохранения США.

Также Трамп более 160 раз говорил, что именно он добился принятия программы помощи ветеранам, хотя она была одобрена еще Обамой. Когда журналисты в августе 2020-го прямо спросили его об этой лжи, он быстро вышел из комнаты.

Самой безумной ложью CNN называет слова американского президента о том, что шум от ветряных мельниц вызывает рак. Также телеканал упоминает, что Трамп постоянно лгал о запланированных изменениях в сфере здравоохранения и обещал, что до введения нового плана осталось “две недели”.

Своей любимо ложью аналитик CNN называет слова Трампа о том, что его признали человеком года в Мичигане за несколько лет до президентства, хотя он там никогда не жил.

Напоследок телеканал упоминает последние лживые заявления Трампа о победе на выборах 2020 года, которые в итоге привели к массовым беспорядкам в Капитолии.

Трамп является президентом США с января 2017 года. В ноябре прошлого года в Штатах прошли очередные президентские выборы, явка на них стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Победу на выборах получил Джо Байден, 20 января пройдет его анугурация.

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