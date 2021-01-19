Мэтт Деймон оказался в жесткой изоляции после прилета в Австралию

19.01.2021, 10:34, Разное

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Голливудского актера Мэтта Деймона поместили в жесткий карантин со всей семьей после прибытия в Австралию. Тем самым власти страны борются с распространением коронавируса на своем континенте.

Мировые знаменитости не спешат выполнять требования относительно самоизоляции на фоне распространения коронавируса. А наличие финансовых возможностей позволяет им беспрепятственно путешествовать по миру. Так, Мэтт Деймон с женой и тремя детьми прилетел на личном самолете в Австралию, но там его поместили в жесткий двухнедельный карантин.

Правительство Австралии является одним из самых жестких в плане изоляции прибывающих на континент туристов. Исключений не делают даже для знаменитостей на частных самолетах. Сейчас 50-летний Мэтт Деймон находится в Сиднее, его изолировали в одном из частных домов в Новом Южном Уэльсе.

К актеру и членам его семьи применяются «самые строгие протоколы безопасности». От них требуют убираться в доме, проходить медицинские осмотры, а еду они получают от службы доставки. Покидать апартаменты им запрещено. В Австралию же Мэтт Деймон прибыл не в рамках отдыха, там будут проходить съемки фильма студии Marvel «Тор: любовь и гром».