Четверть работающих жителей Ярославской области вышли с каникул с плохим настроением

19.01.2021, 10:32, Новости

Теги: Безработица, Праздник, Работа

Служба Исследований hh.ru провела опрос соискателей Центрального Федерального Округа (включая Ярославскую область), чтобы выяснить, как они провели новогодние каникулы, а также как они относятся к тому, чтобы их сократить.

Более половины работающих соискателей Ярославской области (51%) сообщили, что в течение новогодних каникул им не приходилось работать. 17% работали постоянно, 32% — время от времени. Представители профессиональных сфер «Административный персонал», «Информационные технологии» и «Производство» чаще заявляли о том, что им приходилось работать во время праздников. 18% соискателей из сферы продаж постоянно работали в течение каникул.

Подавляющее большинство ярославцев провели каникулы дома (87%). 13% путешествовали по России, за границу не поехал никто из опрошенных. Если сравнивать с результатами в целом по России, то за границей чаще бывали представители юридической сферы (5%), сферы искусства и масс-медиа (4%), а также соискатели из Москвы (3%) и Уральского ФО (2%).

10% работающих жителей Ярославской области продлили себе каникулы за счет отпусков или отгулов. Из них 6% ушли на каникулы раньше, 4% – вышли на работу позже. Выше всего доля продливших себе праздники в производственной сфере (23%).

34% жителей Ярославской области вышли на работу после праздников с обычным настроением, ещё 34% вышли на работу с хорошим настроением, 25% — с плохим.