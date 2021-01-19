Глава Федерации хоккея Белоруссии назвал IIHF жертвой политических игр

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19.01.2021, 10:12, Новости дня
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Международная федерация хоккея на льду (IIHF), отменившая ЧМ-2021 в Минске, стала жертвой политических игр вокруг Белоруссии, сообщил председатель Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрий Баскова.

«Нам жаль, что Международная федерация хоккея и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Белоруссии. Нашей страной была проделана большая работа сначала по подготовке заявки на проведение в 2021 чемпионата мира по хоккею IIHF, а после – непосредственно по организации турнира. Со своей стороны, мы по-прежнему считаем, что и чемпионат мира в 2021 году не стал бы исключением, а как минимум повторил успех турнира, который мы уже принимали в 2014 году», – сообщил Басков, слова которого приводятся на сайте федерации.

Он также пристыдил представителей так называемого фонда солидарности спортсменов, поддержавших отмену ЧМ. «Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели! Вы забрали чемпионат мира, в первую очередь, у тысячи занимающихся хоккеем детей. Эти 17 дней, на протяжении которых длится чемпионат мира, могли бы привлечь в нашу страну не только мировых хоккейных звезд, настоящих кумиров миллионов мальчишек по всему миру, на которых равнялось бы новое поколение хоккеистов, но и десятки тысяч иностранных болельщиков и сотни представителей СМИ, которые могли бы на собственном опыте убедиться в невероятной красоте Белоруссии, гостеприимстве нашего народа и уровне безопасности в нашей стране, – добавил Басков.

Он также подчеркнул, что проведение чемпионата в Минске могло толчок не только развитию детского спорта, но и туристической индустрии, городской инфраструктуры. «Безусловно, мы найдем эти точки роста самостоятельно, но «политическая гибкость» международных институтов уже войдет в историю, тем самым создав прецедент для последующих манипуляций», – добавил он.

В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. В то же время Международная федерация хоккея обещала Минску компенсацию за отмену ЧМ.



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