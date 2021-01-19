 

Турция ввела запрет на рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest

19.01.2021, 10:12, Новости дня
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Управление информационных и коммуникационных технологий Турции ввело запрет на рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest, они лишились возможности заключать новые рекламные контракты в Турции до выполнения обязательств по открытию представительств в республике.

В постановлении турецкого регулятора, опубликованном в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete, сказано, что местным компаниям и частным лицам запрещено размещать рекламу на этих платформах. За нарушение рекламодателям грозит штраф в размере 1 млн турецких лир (около 135 тыс. долларов), передает ТАСС. 

При этом сами сервисы уже оштрафованы на 30 млн лир каждая (4 млн долларов) за отказ назначить представителей.

Согласно турецкому закону, интернет-сервис с числом пользователей более 1 млн в Турции обязан назначить минимум одного официального представителя в стране, чтобы оперативно и эффективно решать вопросы удаления нарушающего местные законы контента.

Ранее замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян сообщил, что Facebook и Instagram намерены открыть представительства в Турции в соответствии с новым законом республики о регулировании соцсетей. 

Накануне антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook из-за их новой политики конфиденциальности.



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