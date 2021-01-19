Умер композитор Алексей Евсюков

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19.01.2021, 10:12, Новости дня
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Народный артист России, композитор Алексей Евсюков умер в возрасте 71 года после заражения коронавирусом, сообщил продюсер Константин Полещук.

«Алексей Евсюков. Народный артист России, аккомпаниатор Кобзона. Леша, как же так. Столько было планов, столько впереди было совместных проектов, четверть века нашей творческой дружбы и COVID-19 все разрушил», – написал Полещук в Instagram.

Алексей Евсюков на протяжении почти 40 лет аккомпанировал певцу Иосифу Кобзону.

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Публикация от Константин Полещук (@poleshchukkonstantin)



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