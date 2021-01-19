 

В России появилась еще одна категория граждан с правом досрочного выхода на пенсию – подробности

19.01.2021, 10:04, Разное
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Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала, что льготы получат российские медики. Досрочный выход на пенсию будет предусмотрен для тех, кто борется с COVID-19.

“Сейчас один месяц работы с коронавирусными пациентами равняется трем месяцам”, – отметила она.

Кусайко сообщила, что медработникам также положены льготы на покупку машины, стоимость которой не превышает полтора миллиона рублей. Выплата может доходить до 375 тысяч рублей, передает НСН.

Кроме того, у российских медиков с определенным стажем есть возможность приватизировать жилье. В Совфеде уточнили, что эта программа очень популярна в регионах, но пока не поддержана на федеральном уровне.

Ранее “Дни.ру” написали еще об одной категории граждан, для которых разрешен досрочный выход на пенсию. Речь идет о людях предпенсионного возраста, которые лишились работы, и многодетных матерях.

Так, мать пятерых и более детей при наличии стажа не менее 15 лет может уйти на заслуженный отдых в 50 лет. Если женщина родила четверых детей, то она может уйти на пенсию на четыре года раньше; если троих детей – на три года раньше.

Досрочный выход также возможен для граждан предпенсионного возраста, которые были уволены из-за сокращения штата. Они должны обратиться в центр занятости, чтобы получить документ о том, что не смогли трудоустроиться.



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