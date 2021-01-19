На водоемах во время купаний на Крещение будут дежурить 2 тысячи спасателей

19.01.2021, 9:44, Новости дня

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На водоемах Украины в праздник Крещения 19 января установлено около 600 постов и дежурят почти 2 тысячи спасателей. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 19 января.

Спасатели будут следить за безопасностью во время окунания в водоемы.

“19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников – Крещение. Традиционно в этот день люди отправятся к водоемам, чтобы окунуться в ледяную воду. Для того, чтобы избежать при этом чрезвычайных происшествий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники”, – сообщили в ГСЧС.

Накануне праздника Крещения по всей стране специалисты службы спасения проводили информационно-разъяснительную работу с гражданами по безопасному пребыванию на замерзших реках и озерах.

Праздник Крещения у христиан отмечается 19 января. По данным Укргидрометцентра, в Украине на Крещение ожидаются морозы, температура воздуха составит от -5 до -15 °С.

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