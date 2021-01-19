 

Андрей Аршавин не стал помогать страдающей от некроза бывшей жене

19.01.2021, 9:40, Разное
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Российский футболист Андрей Аршавин не стал помогать бывшей жене Алисе Казьминой в лечении серьезной болезни. Она обращалась к нему за помощью, но тот оставил без внимания ее просьбы, теперь девушка сожалеет, что из-за него ушла от первого супруга.
После госпитализации у Алисы Казьминой диагностировали аутоиммунный некроз. Из-за слабого иммунитета клетки организма экс-жены футболиста гибнут преждевременно. По этой причине ей потребовалось провести срочную операцию, дважды она ложилась на хирургический стол, но болевые ощущения у нее не снизились. Сейчас она ежедневно ставит себе специальные уколы.

По словам Алисы Казьминой, она не знает, что ее ждет дальше, жить ей приходится в неопределенности. Лечение обходится ей в крупную сумму, а помогают только мать и первый супруг, которого она бросила ради Андрея Аршавина.

К футболисту Алиса Казьмина тоже обращалась за помощью, но тот проявил к ней полное равнодушие и помогать не стал. Он даже не интересуется судьбой трехлетней дочери, отметила его экс-супруга. Теперь она считает, что когда ушла от первого мужа, то сделала самую большую ошибку в жизни.



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