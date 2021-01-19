Стало известно об отсутствии людей под сошедшей на Домбае лавиной

19.01.2021, 9:18, Новости дня

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Людей под лавиной, сошедшей в понедельник на Домбае в Карачаево-Черкесии, по предварительным данным, нет, сообщили в экстренных службах.

«Предварительно, местонахождение всех людей установлено, заявления о пропаже не поступали, что свидетельствует об отсутствии пострадавших под лавиной», – сообщил источник ТАСС.

Тем временем в региональном главке МЧС сообщили, что спасатели в Карачаево-Черкесии возобновили поисково-спасательные работы в поселке Домбай.

«Поисково-спасательные работы в поселке Домбай возобновлены. Работы по расчистке лавинной массы в поселке Домбай возобновлены. Всего привлечено 233 человека, 28 единиц техники», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

Источник в экстренных службах добавил, что ширина лавины составила 100 метров, ее глубина – до пяти метров.

«Снежной массой частично повреждено здание кафе и разрушены два пункта проката горнолыжного инвентаря», – добавил он.

В понедельник в Карачаево-Черкесии в районе Домбая сошла снежная лавина, из-под завалов живыми извлекли шестерых пострадавших. Погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Собщалось, что не удалось установить местонахождение двух человек. Позднее их нашли, они живы.