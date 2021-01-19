Лавров высказался о странностях на выборах президента США: В одни ворота

19.01.2021, 9:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

“Они обеспечивали формирование общественного мнения и у себя, и в мире “в одни ворота””, – отметил глава МИД России. По его словам, всего разослали 95 миллионов бюллетеней, из которых странным образом две трети оказались заполнены.

Лавров добавил, что треть же “просто навязывали, но люди на это не реагировали”. Бюллетени рассылали в течение нескольких недель. Дипломат считает, что все это не вписывается в американские избирательные нормативы.

Сергей Лавров также заявил, что все это покрывалось соцсетями и одобрялось людьми, которые выступали с жесточайшей критикой российского голосования по поправкам в Конституцию. Напомним, выборы в США прошли 3 ноября. Согласно официальным данным, победу одержал демократ Джо Байден.

Как писали “Дни.ру”, действующий президент страны Дональд Трамп отказался признавать свое поражение, назвав выборы в США сфальсифицированными и пообещав подать в суд из-за нарушений на голосовании.