Существует ли жизнь после смерти?

19.01.2021, 17:17, Разное

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Рассказы пациентов, переживших опыт клинической смерти, вызывают у людей неоднозначную реакцию. Одни подобные случаи внушают оптимизм и веру в бессмертие души. Другие стараются объяснить мистические видения рационально, сводя их к галлюцинациям. Что же на самом деле происходит с человеческим сознанием в течение пяти минут, когда над телом колдуют врачи-реаниматоры?

Истории очевидцев

Далеко не все ученые убеждены в том, что после смерти физического тела наше существование полностью прекращается. Все чаще встречаются исследователи, которые хотят доказать (возможно, в первую очередь самим себе), что после телесной смерти сознание человека продолжает жить. Первые серьезные исследования на эту тему провел в 70-е годы XX века Рэймонд Моуди, автор книги «Жизнь после смерти». Но и сейчас область околосмертных переживаний вызывает немалый интерес ученых и медиков.

Известный врач-кардиолог Мориц Роолингз

Профессор в своей книге «За порогом смерти» затронул вопросы о работе сознания в момент клинической смерти. Будучи известным специалистом в области кардиологии, Роолингз систематизировал множество рассказов пациентов, переживших временную остановку сердца.

Послесловие иеромонаха Серафима (Роуза)

Однажды Мориц Роолингз, возвращая к жизни пациента, делал ему массаж грудной клетки. Мужчина на миг пришел в сознание и попросил не останавливаться. Доктор был удивлен, поскольку массаж сердца довольно болезненная процедура. Было видно, что пациент испытывает подлинный страх. «Я в аду!» — кричал мужчина и умолял продолжать массаж, боясь, что сердце остановится и придется вернуться в то жуткое место.

Реанимация закончилась успехом, и мужчина рассказал, какие ужасы ему пришлось повидать во время остановки сердца. Пережитые муки полностью поменяли его мировоззрение, и он решил обратиться к религии. Пациент ни за что не хотел больше попадать в ад и готов был в корне изменить свой образ жизни.

Этот эпизод подтолкнул профессора к идее начать записывать рассказы больных, которых он вырвал из лап смерти. Согласно наблюдениям Роолингза, около 50% опрошенных пациентов побывали во время клинической смерти в прекрасном райском уголке, откуда возвращаться в реальный мир совершенно не хотелось.

Опыт другой половины абсолютно противоположный. Их околосмертные образы были связаны с мучениями и болью. Пространство, где оказались души, населяли страшные существа. Эти жестокие твари буквально терзали грешников, заставляя испытывать невероятные страдания. После возвращения к жизни у таких пациентов было одно желание – сделать все возможное, чтобы больше никогда не попасть в ад.

Истории из российской прессы

Газеты не раз обращались к теме внетелесных переживаний людей, прошедших через клиническую смерть. Среди множества историй можно отметить случай, связанный с Галиной Лагодой, которая стала жертвой автоаварии.

Было чудом, что женщина не скончалась на месте. Врачи диагностировали многочисленные переломы, разрыв тканей в области почек и легких. Был травмирован мозг, сердце остановилось и давление упало до нуля.

По воспоминаниям Галины, перед ее взором вначале возникла пустота бескрайнего космоса. Через какое-то время она обнаружила себя стоящей на площадке, заполненной неземным светом. Женщина увидела человека в белых одеждах, которые излучали сияние. Видимо, из-за яркого света лицо этого существа было невозможно рассмотреть.

Мужчина задал вопрос, что привело ее сюда. На это Галина сказала, что она сильно устала и хотела бы отдохнуть. Мужчина с пониманием выслушал ответ и разрешил ей немного побыть здесь, а потом велел возвращаться назад, поскольку в мире живых ее ждет много дел.

Когда Галина Лагода вернулась в сознание, у нее появился удивительный дар. Во время осмотра ее переломов она вдруг спросила врача-ортопеда про его желудок. Доктор был ошарашен вопросом, потому что его действительно беспокоили боли в животе.

Сейчас Галина является врачевателем людей, поскольку может видеть болезни и несет исцеление. После возвращения с того света она спокойно относится к смерти и верит в вечное существование души.

Другой случай произошел с майором запаса Юрием Бурковым. Сам он не любит эти воспоминания, и журналисты узнали историю от его супруги Людмилы. Упав с большой высоты, Юрий основательно повредил позвоночник. Его доставили в больницу без сознания с черепно-мозговой травмой. Вдобавок у Юрия остановилось сердце, и организм перешел в состояние комы.

Супруга остро переживала эти события. Получив стресс, она потеряла ключи. И когда Юрий пришел в себя, он спросил у Людмилы, отыскала ли она их, после чего посоветовал поискать под лестницей.

Юрий признался жене, что во время комы он летал в виде небольшого облака и мог быть рядом с ней. Также он рассказал про другой мир, где встречался со своими умершими родителями и братом. Там он понял, что люди не умирают, а просто живут в другой форме.

Мнение скептиков

Всегда найдутся люди, которые не принимают такие истории как аргумент в пользу существования загробной жизни. Все эти картины рая и ада, по мнению скептиков, продуцирует угасающий мозг. А конкретное содержание зависит от той информации, которую дали при жизни религия, родители, СМИ.

Утилитарное объяснение

Рассмотрим точку зрения человека, который не верит в посмертное существование. Это российский врач-реаниматолог Николай Губин. Будучи практикующим врачом, Николай твердо убежден, что видения пациента во время клинической смерти не что иное, как последствия токсического психоза. Образы, связанные с выходом из тела, видом туннеля, – своего рода сон, галлюцинация, которая вызвана кислородным голоданием зрительного отдела головного мозга. Поле зрения резко сужается, отчего создается впечатление ограниченного пространства в форме туннеля.

Российский врач Николай Губин считает, что все видения людей в момент клинической смерти являются галлюцинациями угасающего мозга.

Губин также постарался объяснить, отчего в момент умирания перед взором человека проходит вся его жизнь. Реаниматолог считает, что память разного периода хранится в разных участках мозга. Сначала отказывают клетки со свежими воспоминаниями, в самом конце – с воспоминаниями раннего детства. Процесс восстановления ячеек памяти проходит в обратном порядке: сперва возвращается ранняя память, а потом более поздняя. Так возникает иллюзия хронологического кинофильма.

Еще одно объяснение

Специалист по психологии Пайэлл Уотсон имеет свою теорию относительно того, что люди видят в момент, когда их тело умирает. Он твердо верит, что конец и начало жизни взаимосвязаны. В каком-то смысле смерть замыкает кольцо жизни, соединяясь с рождением.

Уотсон имеет в виду, что рождение человека – это опыт, о котором он почти не помнит. Тем не менее эта память хранится в его подсознании и активируется в момент смерти. Туннель, который видит умирающий, — это родовой путь, по которому плод выходил из лона матери. Психолог считает, что это довольно тяжелый опыт для психики младенца. По сути, это наше первое знакомство со смертью.

Психолог говорит, что никто в точности не знает, как воспринимает новорожденный процесс рождения. Возможно, эти переживания похожи на разные фазы умирания. Туннель, свет – это лишь отголоски. Эти впечатления просто воскресают в сознании умирающего, разумеется, окрашенные личным опытом и верованиями.

Интересные случаи и доказательства вечной жизни

Существует немало историй, которые ставят современных ученых в тупик. Возможно, их нельзя считать безоговорочным доказательством загробной жизни. Однако игнорировать тоже нельзя, потому что эти случаи документально зафиксированы и требуют серьезного исследования.

Нетленные буддийские монахи

Медики констатируют факт смерти на основании прекращения дыхательной функции и работы сердца. Они называют это состояние клинической смертью. Считается, что если тело не реанимировать в течение пяти минут, то в мозге возникают необратимые изменения и тут медицина бессильна.

Однако в буддийской традиции есть такой феномен. Высокодуховный монах может, войдя в состояние глубокой медитации, остановить дыхание и работу сердца. Такие монахи уединялись в пещерах и там в позе лотоса входили в особое состояние. Легенды утверждают, что они могут вернуться к жизни, однако официальной науке такие случаи неизвестны.

Тело Даши-Доржо Итигэлова осталось нетленным после 75 лет.

Тем не менее на Востоке есть такие нетленные монахи, чьи иссохшие тела существуют десятки лет, не подвергаясь процессам разрушения. При этом у них растут ногти и волосы, а биополе по мощности выше, чем у обычного живого человека. Таких монахов находили на острове Самуи в Таиланде, Китае, Тибете.

В 1927 году ушел из жизни бурятский лама Даши-Доржо Итигэлов. Он собрал своих учеников, принял позу лотоса и велел им читать молитву для умерших. Уходя в нирвану, он пообещал, что тело его сохранится через 75 лет. Все жизненные процессы остановились, после чего ламу похоронили в кедровом кубе, не меняя положения.

Через 75 лет саркофаг был извлечен на поверхность и помещен в Иволгинский дацан. Как и предсказывал Даши-Доржо Итигэлов, тело его осталось нетленным.

Забытая теннисная туфля

В одной из больниц США был случай с молодой эмигранткой из Южной Америки по имени Мария.

Во время выхода из тела Мария заметила кем-то забытую теннисную туфлю.

Во время клинической смерти женщина испытала выход из физического тела и немного полетала по больничным коридорам. Во время внетелесного путешествия она заметила на лестнице лежащую теннисную туфлю.

По возвращении в реальный мир Мария попросила медсестру проверить, нет ли на той лестнице потерянной туфли. И выяснилось, что рассказ Марии оказался правдой, хотя пациентка никогда в том месте не бывала.

Платье в горошек и разбитая чашка

Еще один фантастический случай произошел с российской женщиной, у которой была зафиксирована остановка сердца во время хирургической операции. Врачам удалось вернуть пациентку к жизни.

Позднее женщина рассказала доктору, что она испытала во время клинической смерти. Выйдя из тела, женщина увидела себя на операционном столе. В голову пришла мысль, что она может тут умереть, а попрощаться с родными даже не успела. Эта мысль мобилизовала пациентку устремиться к себе домой.

Там были ее маленькая дочь, мать и соседка, которая зашла в гости и принесла дочке платье в горошек. Они сидели и пили чай. Кто-то уронил и разбил чашку. На это соседка заметила, что это на счастье.

Позднее доктор разговаривал с матерью пациентки. И на самом деле, в день операции в гости заходила соседка, и она приносила платье в горошек. И чашка тоже тогда разбилась. Как выяснилось, к счастью, потому что пациентка пошла на поправку.

Подпись Наполеона

Эта история, возможно, является легендой. Слишком фантастичной она кажется. Это произошло во Франции в 1821 году. Наполеон умер в ссылке на острове Святой Елены. Французский трон занимал Людовик XVIII.

Известие о смерти Бонапарта заставило короля задуматься. В эту ночь он никак не мог заснуть. Свечи тускло освещали спальню. На столе лежал брачный контракт маршала Огюста Мармона. Документ должен был подписать Наполеон, но бывший император не успел этого сделать из-за военной суматохи.

Ровно в полночь пробили городские часы, и дверь спальни открылась. На пороге стоял сам Бонапарт. Он гордо прошел по комнате, сел за стол и взял перо в руку. От неожиданности новый король лишился чувств. А придя в себя под утро, он с удивлением обнаружил на документе подпись Наполеона. Подлинность почерка подтвердили эксперты.

Возвращение из иного мира

На основе рассказов вернувшихся пациентов можно составить представление о том, что происходит в момент умирания.

Исследователь Рэймонд Моуди систематизировал переживания людей в стадии клинической смерти. Ему удалось выделить следующие общие моменты:

– Остановка физиологических функций тела. При этом пациент даже слышит, как врач констатирует факт отключения сердца и дыхания.

– Просмотр всей прожитой жизни.

– Гудящие звуки, громкость которых возрастает.

– Выход из тела, путешествие по длинному туннелю, в конце которого виден свет.

– Прибытие в место, наполненное сияющим светом.

– Умиротворение, необычайный душевный комфорт.

– Встреча с людьми, ушедшими из жизни. Как правило, это родственники или близкие друзья.

– Встреча с существом, от которого исходит свет и любовь. Возможно, это ангел-хранитель человека.

– Ярко выраженное нежелание возвращаться в свое физическое тело.

Тайна темного и светлого миров

Те, кому довелось побывать в зоне Света, возвратились в реальный мир в состоянии благости и умиротворения. Их уже не беспокоит страх смерти. Те, кто увидел Темные миры, были поражены страшными картинами и долго не могут забыть ужас и боль, которые пришлось испытать.

Эти случаи наводят на мысль, что религиозные воззрения на загробную жизнь совпадают с опытом пациентов, побывавших за гранью смерти. Вверху расположен рай, или Царство Небесное. Внизу душу ждет ад, или Преисподняя.

Каким бывает рай

Известная американская актриса Шэрон Стоун убедилась на личном опыте в существовании рая. Своими переживаниями она поделилась во время телешоу Опры Уинфри 27 мая 2004 года. После процедуры магнитно-резонансной томографии Стоун на несколько минут потеряла сознание. По ее словам, это состояние напоминало обморок.

В этот период она оказалась в пространстве с мягким белым светом. Там ее встретили люди, которых уже не было в живых: умершие родственники, друзья, хорошие знакомые. Актриса поняла, что это родные души, которые рады видеть ее в том мире.

Шэрон Стоун совершенно уверена, что на короткое время удалось побывать в раю, настолько велико было ощущение любви, счастья, благодати и чистой радости.

Интересен опыт Бетти Мальц, которая на основе своих переживаний написала книгу «Я видела вечность». Место, куда она попала во время клинической смерти, обладало сказочной красотой. Там высились великолепные зеленые холмы, росли чудесные деревья и цветы.

Бетти попала в удивительно красивое место.

На небе в том мире не было видно солнца, однако вся окрестность заполнена сияющим божественным светом. Рядом с Бетти шел высокий молодой мужчина, облаченный в просторную белую одежду. Бетти поняла, что это ангел. Затем они подошли к серебристому высокому зданию, из которого доносились прекрасные мелодичные голоса. Они повторяли слово «Иисус».

Когда ангел открыл ворота, на Бетти хлынул яркий свет, который трудно описать словами. И тогда женщина осознала, что этот свет, несущий любовь, и есть Иисус. Тут Бетти вспомнила про отца, который молился о ее возвращении. Она повернула назад и пошла вниз по холму, а вскоре очнулась в своем человеческом теле.

Не всегда выход из тела уносит душу человека в пространство Божественного света и любви. Некоторые описывают свой опыт весьма негативно.

Пропасть за белой стеной

Дженнифер Перез было 15 лет, когда ей довелось побывать в аду. Там была бесконечная стена стерильно белого цвета. Стена была очень высокой, в ней была дверь. Дженнифер попыталась открыть ее, но безуспешно. Вскоре девушка увидела другую дверь, она была черной, и замок был открыт. Но даже вид этой двери вызывал необъяснимый ужас.

Рядом возник ангел Гавриил. Он крепко сжал ее запястье и повел к черной двери. Дженнифер умоляла ее отпустить, пыталась вырваться, но безрезультатно. За дверью их ждала темнота. Девушка начала стремительно падать.

Пережив ужас падения, она едва пришла в себя. Здесь царил нестерпимый жар, от которого мучительно хотелось пить. Вокруг черти всячески издевались над человеческими душами. Дженнифер обратилась к Гавриилу с мольбой дать ей воды. Ангел пристально посмотрел на нее и вдруг объявил, что ей дается еще один шанс. После этих слов душа девушки вернулась в тело.

Адское пекло

Билл Висс также описывает ад как настоящее пекло, где бестелесная душа страдает от жары. Возникает ощущение дикой слабости и полного бессилия. По словам Билла, до него не сразу дошло, куда попала его душа. Но когда приблизились четыре ужасных демона, мужчине все стало ясно. В воздухе пахло серой и горелой кожей.

Многие описывают ад как царство испепеляющего огня.

Демоны принялись терзать мужчину когтями. Странно, что из ран не текла кровь, но боль была чудовищной. Билл почему-то понимал, что чувствуют эти монстры. Они источали ненависть к Богу и ко всем божьим созданиям.

Еще Билл запомнил, что в аду его мучила нестерпимая жажда. Однако воды попросить было не у кого. Билл потерял всякую надежду на избавление, но кошмар внезапно прекратился, и Билл очнулся в больничной палате. Но пребывание в адском пекле крепко ему запомнилось.

Огненный ад

В число людей, которым удалось вернуться в этот мир после клинической смерти, попал Томас Уэлч из Орегоны. Он был помощником инженера на лесопилке. Во время проведения строительных работ Томас оступился и упал с мостков в речку, при этом ударился головой и потерял сознание. Пока его искали, Уэлч пережил странное видение.

Перед ним простирался безбрежный океан огня. Зрелище было впечатляющим, от него исходила сила, внушающая ужас и изумление. В этой горящей стихии никого не было, сам Томас стоял на берегу, где собралось немало людей. Среди них Уэлч узнал своего школьного друга, который умер от рака в детском возрасте.

Собравшиеся находились в состоянии оцепенения. Они как будто не понимали, почему оказались в этом пугающем месте. Тогда до Томаса дошло, что он вместе с остальными помещен в особую тюрьму, откуда нельзя выйти, потому что вокруг повсюду простирается огонь.

От безысходности Томас Уэлч задумался о своей прошедшей жизни, неверных поступках и ошибках. Невольно обратился к Богу с мольбой о спасении. И тут он увидел Иисуса Христа, который шел мимо. Уэлч постеснялся просить о помощи, однако Иисус это словно почувствовал и обернулся. Именно этот взгляд заставил Томаса очнуться в своем физическом теле. Рядом стояли рабочие лесопилки, вызволившие его из речки.

Когда сердце останавливается

Пастор Кеннет Хейгин из Техаса стал священником благодаря опыту клинической смерти, которая настигла его 21 апреля 1933 года. Тогда ему было меньше 16 лет, и он страдал врожденной сердечной патологией.

В этот день сердце Кеннета остановилось, и душа выпорхнула из тела. Но путь ее лежал не к небесам, а в противоположном направлении. Кеннет погружался в бездну. Вокруг была кромешная тьма. По мере движения вниз Кеннет стал ощущать жар, который, видимо, исходил из ада. Затем он оказался на дороге. На него надвигалась бесформенная масса, состоящая из пламени. Она как будто втягивала душу внутрь себя.

Жар накрыл Кеннета с головой, и он очутился в какой-то яме. В это время подросток явственно услышал голос Бога. Да, в аду звучал голос самого Создателя! Он разносился по всему пространству, сотрясая его, как ветер колышет листья. Кеннет сосредоточился на этом звуке, и вдруг некая сила вырвала его из тьмы и стала поднимать кверху. Вскоре он очнулся в своей кровати и увидел бабушку, которая очень обрадовалась, поскольку уже не надеялась увидеть его живым. После этого Кеннет решил посвятить свою жизнь служению Богу.

Итак, согласно рассказам очевидцев, после смерти человека могут ждать и райские кущи, и адская бездна. Можно верить в это или не верить. Один вывод определенно напрашивается – за свои поступки человеку придется отвечать. Даже если не существует ада и рая, существует людские воспоминания. И лучше, если после ухода человека из жизни о нем сохранится добрая память.