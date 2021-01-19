Названа дата поставки первой партии вакцины «Спутник V» в Палестину

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19.01.2021, 8:58, Новости дня
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Палестина получит первую партию российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» во вторник, 19 января, информирует Reuters.

По его данным, первые 5 тыс. доз препарата поступят на Западный берег реки Иордан, передает ТАСС.

11 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о регистрации Министерством здравоохранения Государства Палестина российской вакцины «Спутник V». Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

Вакцина «Спутник V» также зарегистрирована в Аргентине, Парагвае, Боливии, Сербии, Алжире и Венесуэле.  

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 



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