Светлане Владимирской сделали сразу шесть операций на фоне перитонита

19.01.2021, 8:46, Разное

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Российская певица, исполнившая в 90-х хит «Мальчик мой», Светлана Владимирская перенесла шесть операций. О своем самочувствии исполнительница пояснила в программе «Пусть говорят».

Долгое время певица жила в своем доме, где она вела хозяйство, поскольку на сцене Светлана Владимирская выступать перестала. Однако она регулярно поддерживала связь с друзьями и знакомыми, которые забили тревогу, после ее долгого отсутствия. Оказалось, что у исполнительницы обострился перитонит, после чего ее госпитализировали.

В клинике, по словам Светланы Владимирской, ей сделали шесть операций. Врачи ей вывели даже зонд, через который она питается, но в целом свое состояние певица оценивает положительно и не жалуется на здоровье. По причине недомогания исполнительница не смогла посетить «Пусть говорят», поэтому организаторы программы связались с ней удаленно.

Певица отметила, что изначально ее положили в больницу с кишечной непроходимостью, но позднее у Светланы Владимирской обнаружили коронавирус. В октябре прошлого года уже возникали сообщения о госпитализации исполнительницы, свою патологию она называет врожденной, поэтому недуг требует постоянного наблюдения со стороны врачей.