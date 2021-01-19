 

Светлане Владимирской сделали сразу шесть операций на фоне перитонита

19.01.2021, 8:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская певица, исполнившая в 90-х хит «Мальчик мой», Светлана Владимирская перенесла шесть операций. О своем самочувствии исполнительница пояснила в программе «Пусть говорят».
Долгое время певица жила в своем доме, где она вела хозяйство, поскольку на сцене Светлана Владимирская выступать перестала. Однако она регулярно поддерживала связь с друзьями и знакомыми, которые забили тревогу, после ее долгого отсутствия. Оказалось, что у исполнительницы обострился перитонит, после чего ее госпитализировали.

В клинике, по словам Светланы Владимирской, ей сделали шесть операций. Врачи ей вывели даже зонд, через который она питается, но в целом свое состояние певица оценивает положительно и не жалуется на здоровье. По причине недомогания исполнительница не смогла посетить «Пусть говорят», поэтому организаторы программы связались с ней удаленно.

Певица отметила, что изначально ее положили в больницу с кишечной непроходимостью, но позднее у Светланы Владимирской обнаружили коронавирус. В октябре прошлого года уже возникали сообщения о госпитализации исполнительницы, свою патологию она называет врожденной, поэтому недуг требует постоянного наблюдения со стороны врачей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Мнение: Все ответы в России,,,

04.10 / Мнение: Коротко по Карабаху. 03.10.2020

06.01 / Как астрономы НАСА обнаружили «Обитель Бога»

25.06 / Мосгорсуд признал законными 15 суток ареста акционисту Верзилову

07.08 / Ученые опровергли слухи об отсутствии головы Рафаэля Санти в его гробнице

16.10 / Мнение: Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы

25.07 / Эксперт назвал способы защиты телефона и компьютера от вредоносных рассылок

24.07 / Мнение: Второй волны не будет!

03.07 / Первый выход за долгое время: Анджелина Джоли с дочерью на шопинге в Лос-Анджелесе

11.08 / Мнение: Борьба с леваками в Игре Престолов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска