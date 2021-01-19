Латвию лишили права на проведение Чемпионата мира по хоккею 2021 года

19.01.2021, 8:29, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Исполнительный комитет Международной федерации хоккея принял решение аннулировать совместную заявку Белоруссии и Латвии на проведение ЧМ-2021.

– Чемпионат мира по хоккею – это символ единения, мира, дружбы и гостеприимства, поэтому мы не можем проводить его в странах, где грубейшим образом нарушаются права человека. В Латвии уже 30 лет русскоязычное меньшинство де-факто поражено в правах, так что проведение турнира такого уровня в этой стране вызывало вопросы как у наших спонсоров, так и у зрителей. Мы проанализировали все аргументы и приняли решение отозвать у Латвии право на проведение чемпионата, все матчи состоятся в Минске. Белорусская сторона уже подтвердила, что никаких проблем с этим не будет. От лица Федерации и всех болельщиков я выражаю глубокую благодарностью лично Александру Лукашенко, который пошёл нам на встречу и согласился провести все матчи в Белоруссии, – отметил генеральный секретарь Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Как отмечают эксперты, для российской команды это очень положительный сигнал.

– Конечно, намного лучше играть в дружелюбном Минске, чем в русофобской Риге. Белорусы точно поддержат наших ребят, – заявил комментатор Василий Уткин.

—