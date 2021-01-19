Мнение: О такой сверхтоксичной России

19.01.2021, 8:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сейчас очень многие на Западе и те в России, кто связаны каким-то интересом с западным капиталом, охотно и помногу рассуждают, что при нынешних властях #Россия стала очень токсичной. Прямо-таки опасной. В прямом смысле – отравляющей атмосферу и #жизнь на планете.

Хотелось бы это, конечно, убедительно опровергнуть. И вот почему: #цифры не позволяют.

Смотрите сами.

Вот так выглядит вклад каждой страны мира в глобальную эмиссию диоксида углерода – как считается, главного виновника современных бед и несчастий с климатом и не только.

А вот так выглядят те же страны, распределённые по их доле в мировой экономики (для России здесь взят сравнительно благополучный 2018 год).

Что видно из сопоставления картинок?

Страна с менее 2% мировой экономики даёт порядка 5% мировых выбросов. Это очень много. И это говорит об архаичном, сырьевом, углеводородном характере российской экономики намного больше и красноречивее, чем тома учёных книг. В конце концов, даже полностью нефтяная Саудовская Аравия с её 1% мирового ВВП выбрасывает в атмосферу только 2% глобального СО2.

Ну и где все российские высокие технологии с их малым карбоновым следом? Где #промышленность, хотя бы и оборонная? Где современная металлургия и проч.?

Не видно этого – один чёрный-пречёрный след сажи.

И разве такая #экономика не токсична?

—