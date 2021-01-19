ФБР предупредило о планах ультраправых проникнуть на инаугурацию Байдена

19.01.2021, 8:04, Новости дня

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредило правоохранителей о том, что представители ультраправых движений могут проникнуть на церемонию инаугурации избранного президента Джозефа Байдена под видом военнослужащих Национальной гвардии.

В ведомстве отметили, что как одиночки, так и участники экстремистских групп, в том числе штурмовавшие Конгресс 6 января, намерены прибыть в Вашингтон на церемонию 20 января. ФБР обратило внимание, что в Сети велись загрузка и обмен картами уязвимых мест столичного округа Колумбия, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Вместе с тем каких-либо конкретных свидетельств заговора с целью помешать инаугурационным мероприятиям, похожего на события 6 января, не выявлено.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации Байдена. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.

Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, 6 января ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.