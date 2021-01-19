 

ФБР предупредило о планах ультраправых проникнуть на инаугурацию Байдена

19.01.2021, 8:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредило правоохранителей о том, что представители ультраправых движений могут проникнуть на церемонию инаугурации избранного президента Джозефа Байдена под видом военнослужащих Национальной гвардии.

В ведомстве отметили, что как одиночки, так и участники экстремистских групп, в том числе штурмовавшие Конгресс 6 января, намерены прибыть в Вашингтон на церемонию 20 января. ФБР обратило внимание, что в Сети велись загрузка и обмен картами уязвимых мест столичного округа Колумбия, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Вместе с тем каких-либо конкретных свидетельств заговора с целью помешать инаугурационным мероприятиям, похожего на события 6 января, не выявлено.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации Байдена. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.

Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, 6 января ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / В Швейцарии решили закрыть «дело Магнитского» и вернуть замороженные деньги

06.08 / На выборах в Белоруссии за два дня проголосовали почти 13 процентов избирателей

01.12 / В Украине уравнивают право мужчин и женщин на декретный отпуск

06.10 / Посольство РФ призвало к урегулированию ситуации в Киргизии в правовом поле

25.09 / Новый кроссовер Ford Equator показали до дебюта

01.09 / Ежегодно проходивший флюорографию россиянин умер от рака легких

15.11 / Доктор Комаровский: А какая у нас государственная структура отслеживает качество тестов по COVID-19?

03.10 / Глава предвыборного штаба Трампа заразился коронавирусом

04.07 / Танк Т-14 “Армата” протестирован в режиме работы без экипажа

15.10 / В Одессе задержали участника “Исламского государства”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска