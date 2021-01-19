Казахстан начнет вакцинацию «Спутником V» раньше срока

19.01.2021, 8:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Казахстан намерен начать вакцинацию вакциной «Спутник V» раньше запланированного срока –1 февраля, сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой.

«19 января 2021 года планируется подписание договора между Карагандинским фармкомплексом и Российским фондом прямых инвестиций на поставку первой партии 20 тыс. доз вакцин «Спутник V», 20 января планируется выдача разрешения на разовый ввоз. … К 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения», – сообщил Цой, передает РИА «Новости».

По информации министерства, в первом полугодии планируется вакцинировать 2 млн человек, во втором полугодии – 3-4 млн человек. В частности, на первых этапах прививаться будут медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, приемных покоев и сотрудники санэпидслужб, педагоги и медработники ведомственных медицинских служб, студенты и лица с хроническими заболеваниями.

Ранее исполняющий обязанности заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков говорил, что вакцинация с использованием российского препарата в стране планируется в конце февраля.

Кроме того, Казахстан совместно с Россией запустил производство вакцин от коронавируса, в том числе на экспорт. Премьер-министр республики Аскар Мамин сообщил, что массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной «Спутник V» начнется в феврале 2021 года. Произведенная в Казахстане вакцина «Спутник V» уже прошла проверку в России. В феврале 2021 года в Казахстане будет произведено 80 тыс. доз вакцины, в марте – 150 тыс. доз, а с апреля будет выпускаться до 600 тыс. доз.