 

В Индии грузовик наехал на спящих людей, погибли по меньшей мере 15 человек

19.01.2021, 7:56, Новости дня
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На рассвете 19 января по местному времени в штате Гуджарат на западе Индии грузовик наехал на людей, которые спали на обочине дороги. Об этом со ссылкой на полицию сообщает Newsd.in.

ДТП случилось возле села Косамба в пригороде города Сурат.

12 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Всего было госпитализировано восемь человек.

Погибшие и пострадавшие – рабочие, которые направлялись на заработки.

Oneindia Gujarati пишет, что на людей грузовик с сахарным тростником наехал после столкновения с трактором.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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