Ана де Армас бросила исхудавшего Бена Аффлека

19.01.2021, 7:52, Разное

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Голливудский актер Бен Аффлек расстался со своей возлюбленной Аной де Армас. Ранее на фоне плачевного состояния исхудавшего артиста, которого видели в одиночестве, уже возникали подобные слухи.

Инициатором расставания могла стать сама Ана де Армас, но разрыв произошел без сильного конфликта, поскольку Бен Аффлек не переживает по поводу этого. Последний раз вместе на публике их видели в ноябре прошлого года.

Знакомство Бена Аффлека и Аны де Армас произошло во время съемок фильма режиссера Эдриана Лайна «Глубокие воды», выход которого ожидается в 2021 году. Впервые Бен Аффлек и Ана де Армас открыто начали встречаться в марте прошлого года, за это время актер улучшил свою форму и даже на какое-то время перестал употреблять алкоголь.

Но позднее он вновь пристрастился к спиртному, один из таких случаев произошел на Хэллоуин. А в последние месяцы Бен Аффлек настолько исхудал, что фанаты начали переживать за его здоровье, опасаясь наличия у него серьезного недуга. Стоит отметить, что ранее актер состоял в браке с Дженнифер Гарнер, но они развелись из-за неверности супруга.