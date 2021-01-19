 

Планы США по санкциям против «Фортуны» вызвали сожаление у властей Германии

19.01.2021, 7:10, Новости дня
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Власти Германии «с сожалением приняли к сведению» сообщение США о планах ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве «Северного потока – 2», заявили в минэкономики ФРГ.

Как передает dpa, в понедельник посольство США в Берлине сообщило немецким властям, что собирается ввести санкции против «Фортуны». Handelsblatt пишет, что санкции введут также против компании «КВТ-Рус», которой принадлежит судно, передает РИА «Новости».

В декабре 2020 года строительство «Северного потока – 2» возобновилось силами укладчика «Фортуна». Оператор проекта уложил один из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии.



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