Американцы поделились с россиянами едой на МКС

19.01.2021, 7:10, Новости дня

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Американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс», следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

«Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания», – передает РИА «Новости» слова космонавта Сергея Рыжикова специалисту подмосковного Центра управления полетами.

Как отметил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, российская сторона в связи с отсрочкой старта «Прогресса МС-16» просила американскую доставить на МКС российские продукты питания, но та предложила использовать американскую пищу из-за больших ее запасов на станции.

«В декабре должен был (российский) «грузовик» пойти, на котором должны были доставлять (российские рационы питания)… Когда был поставлен вопрос о том, чтобы доставить на американском корабле наши рационы, американцы сказали, что у нас достаточно большой запас продуктов… Они сказали, что пусть космонавты используют наши продукты», – сказал он, добавив, что американская еда предоставляется космонавтам на безвозмездной основе.

Напомним, в декабре сообщалось, что россияне на МКС остались без новогодних подарков от родных из-за задержки с отправлением грузового корабля «Прогресс МС-16».