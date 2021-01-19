 

При поставке вакцины Pfizer в Эстонию произошел сбой

19.01.2021, 6:16, Новости дня
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В результате сбоя очередная партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech оказалась меньше, чем планировалось, сообщила пресс-служба министерства социальных дел Эстонии.

Министерство сообщило, что «прежние поставки составляли 9750 доз каждая», а в новой партии «поступило менее 7 тыс. доз». Ведомство заверило, что «это был разовый сбой в поставке,». Министерство заявило, что «на следующей неделе вакцина придет в ранее запланированных объемах», передает РИА «Новости».

Из-за снижения числа доз «пострадали» работники здравоохранения, которые «должны были бы вакцинироваться в конце этой и начале следующей недели», сообщила вице-канцлер министерства Марис Йессе. Их вакцинацию перенесли, она состоится, когда власти «будут уверены в бесперебойных и своевременных поставках вакцины от Pfizer».

Напомним, сообщалось, что поставки вакцины Pfizer сокращаются на три-четыре недели из-за строительных работ на заводе в Бельгии. Указывалось, что после их завершения получится увеличить объемы производства в долгосрочной перспективе.

В Эстонии после вакцинации от коронавируса скончались два пожилых человека, в пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцины Pfizer у них не возникло. Смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы и в Норвегии, Германии, Израиле, Швейцарии, США, Португалии.



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