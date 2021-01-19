Роспотребнадзор счел преждевременными разговоры о симптомах «британского» штамма

19.01.2021, 6:16, Новости дня

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Пока нельзя сделать выводы о том, какие симптомы характерны для «британского» штамма коронавируса, сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на новосибирский центр «Вектор».

Роспотребнадзор подчеркнул, что опубликованные мировые исследования проводились на ограниченной выборке, поэтому они не позволяют сделать твердые выводы о симптомах. В РФ же обследование необходимого числа пациентов сейчас провести нельзя, так как в нашей стране просто нет достаточного числа «выявленных больных, инфицированных данным вирусом». Указывается, что для «определение клинической картины, формируемой» новым штаммом, «требует надлежащим образом организованного обследования большого числа пациентов», передает ТАСС.

Напомним, британское издание Express перечислило симптомы «британского» штамма коронавируса.