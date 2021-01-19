Число случаев COVID-19 в США превысило 24 млн человек

19.01.2021, 6:16, Новости дня

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В США выявлено 24018793 случая коронавируса, умерли почти 400 тыс. человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса.

Жертвами COVID-19 в США стали 398307 человек, передает РИА «Новости».

Напомним, инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски заявила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек.