 

Повод отнять у Минска чемпионат мира по хоккею возник сразу после победы Лукашенко на выборах – аналитик Кабанов

19.01.2021, 5:38, Разное
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В истории есть множество примеров того, как спортивные события мирового масштаба проводились в условиях государственного тоталитаризма. Современное цивилизованное общество старается отделять зерна от плевел.

Недавно стало известно, что Минск лишился возможности провести чемпионат мира по хоккею весной 2021 года. Очевидно, что данное решение было принято Международной федерацией хоккея (IIHF) на фоне продолжающегося политического кризиса в Белоруссии.

Журналист Арнольд Кабанов в свежей статье для издания “Коммерсантъ” выразил мнение, что подобный шаг был более чем предсказуем. Он подчеркнул, что федерация приняла решение с учетом двух главных рисков, среди которых пандемия коронавируса, а также политическая нестабильность в Белоруссии.

Таким образом, IIHF воспользовалась пунктом регламента, который позволяет лишить хозяина первенства его статуса при невозможности обеспечить безопасное прибывание на территории страны спортсменов, журналистов и всех людей в целом. Кабанов подчеркнул, что сомнения по поводу статуса белорусской столицы как второго хозяина чемпионата мира появились после того, как Александр Лукашенко был объявлен победителем на президентских выборах в августе 2020 года.

Эксперт добавил, что совет IIHF сохранил интригу по поводу нового хозяина турнира. Теперь не исключено, что чемпионат мира может пройти в одной стране, чтобы облегчить соблюдение антиковидных мер.



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