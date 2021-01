Как я брал Капитолий по призыву Трампа

19.01.2021, 5:26, Разное

Американский папаша

Не думал, что напишу это,

НО

Верните 2020 год.

Вчера Трамп на своём митинге очередной раз потроллил своих сторонников, и в 1000 раз пообещал предоставить неоспоримые доказательства фальсификаций, правда он сказал, что предоставит их завтра, а сегодня он попросил пойти маршем к конгрессу и требовать честных выборов, ещё на митинг он просил всех обязательно ходить со стволами, ведь злые демократы хотят отнять 2ую поправку конституции.

В общем, народ очередной раз повёлся на подстрекательства Трампа и колонной пошёл к Капитолию, где конгресс должен был признать Байдена новым президентом.

Как это обычно бывает в толпе было пару фанатиков, которые решили взять Капитолий штурмом, в итоге в потасовки было убито 4 человека, 52 человека задержано и скоро их отправят в шахты к гномам добывать уголь.

Твиттер забанил Трампа на 12 часов и грозится удалить его, если Трамп не удалит 2 твитта с призывами к гражданской войне.

В итоге конгресс признал Байдена и против Трампа начнут разбирательства.

Американский папаша

Лично мне очень нравился Трамп, ведь он тролль, а троллей я люблю.

К тому же он был самым первым блогером в истории задолго до создания ютуба и такого явления, как доступный интернет.

У Трампа была передача на ТВ, где он гонял с оператором, который по пятам ходил за Трампом и снимал влоги. Нет, реально та передача смотрится, прям как хорошо смонтированный влог. Трамп там ходил на дискачи, клеил тёлочек, устраивал челленджи, летал на вертолётах, ругался со всеми. Так что фото Трампа у меня стояло со всеми иконами святых блогеров.

НО.

Трамп до сих пор был бы моим кумиром среди всех троллей, особый лайк от меня за троллинг с мифическими фальсификациями, сколько же человек ему поверило.

НО Трамп даже для такого тролля, как я делает вещи из ряда вон выходящие. К примеру он на камеры передразнивает инвалида ДЦП за его недуг, это красная черта за которую выходить никак нельзя, но Трамп вышел, плюс вчера он подстрекал людей на штурм Капитолия, из-за его безрассудных действий погибло 4 человека, а он потом выпускает видеообращение, где просит всех разойтись, но в то же время продолжает подстрекательства говоря о фальсификациях и о том, что демократы украли выборы.

Вот то видео с передразниванием инвалида, про которое я говорил

Американский папаша

Но всё же среди вчерашних сторонников Трампа затясался настоящий джентльмен, который перед тем, как выламывать двери Капитолия и разбомбить там всё к херам, вежливо попросил открыть дверь

Американский папаша

Как за пару часов потерять всех друзей?

Итак, сейчас быстро расскажу, что вчера произошло, и что за этим последовало.

Вчера в конгрессе США законодатели должны были были сертифицировать результаты выборов, это скорее дань традициям, чем реальный политический акт.

В этот же день Трамп решил на соседней площади собрать поклонников и выступать перед ними с пламенной речью, так как Трамп очень уважает своих изберателей, то он опоздал на мероприятие имени себя на 58 минут, но всё же приехал.

На выступлении он сказал, что вот прям завтра опубликует неоспоримые доказательства фальсификаций выборов, два месяца до этого было недостаточно, но пруфы у него сто процентные, как всегда, там уже демократы не выкрутятся, поэтому всем нужно поверить ему на слово, что выборы у него украли, и он молодец.

Далее Трамп говорит, что в конгрессе все припухли, поэтому дал благословение многотысячной толпе идти к конгрессу и требовать справедливости, а у Трампа только одна справедливость – это его переизбрание, не смотря, что люди за него не голосовали.

Далее толпа ушла к конгрессу, а так как Трамп любит своих изберателей, то он с ними не пошёл, а поехал чилить в Белый Дом.

Толпа подобралась к конгрессу, начала орать “У Трампа есть пруфы, что вы тут все охерели и воруете наши голоса, он пруфы завтра выложит, а пока проверьте ему на слово, и переизберите этого славного парня!”

Затем толпа пошла на штурм, кто-то долбился в главную дверь, кто-то прикинулся человеком-пауком и полез на стену.

В итоге штурма погибло 4 человека, конгрессменов успели эвакуировать.

Затем Байден выпускает экстренное обращение: “Трамп, ты ябанулся что ли? Выступи на национальном ТВ с призывами к своим фанатам прекратить насилие и разойтись.”

Тем временем, пока Трамп натравливает разъярённую толпу на Капитолий, правая рука Трампа, вице-президент США Майк Пенс находится в Капитолии и делает всё возможное, чтобы остановить погромы, вызывает нац. гвардию, координирует полицию и т.д.

Трамп ещё какое-то время почилил дома, видимо кинчик досматривал, а как досмотрел, то в студию ему было лень ехать, чтобы обращаться к людям по ТВ, поэтому он записал обращение и выкинул его себе в твиттер.

Где свою речь он начал так “Пацаны, нас облапошили, гнилые демократы спёрли наши голоса, и я выиграл! Но вам нужно разойтись сегодня, битва не окончена. Всё, покедована, там пиццу привезли.”

Затем мэр Вашингтона вводит комендантский час.

Начинает зачистка Капитолия и поздней ночью возобновляется обсуждение по выборам.

К этому времени Трамп потерял большую часть сторонников, самый ярый сторонник Трампа, представитель республиканцев в конгрессе говорит, что Трамп обезумил и больше он его поддерживать не будет, затем как один вчерашние сторонники Трампа и представители республиканских штатов начинают отзывать свои протесты против фальсификаций выборов, из всех кто пару часов назад был за Трампа осталось только 2ое – это представитель самого лучшего штата на Земле – Техас, и ещё какой штат.

Конгресс был в диком ахере от поступка Трампа, что впервые за всю историю Америки РЕСПУБЛИКАНЦЫ предложили воспользоваться 25 поправкой, по которой полномочия переходят от президента к вице- президенту из-за недееспособности действующего президента.

Помимо этого, какие-то там конгрессмены обещают подготовить документы к импичменту Трампа и произвести импичмент за пару дней до снятия полномочий с Трампа.

В 4 часа утра Байдена сертифицировали.

Сегодня уже быть сторонником Трампа – это зашквар. Все оставшиеся в живых бывших президентов США осудили Трампа, как демократы, так и республиканцы.

Из администрации массово начали увольняться чиновники, в том числе и советник по безопасности, который ещё вчера с Трампом детей крестил. Таким образом чиновники пытаются сохранить лицо и карьеру.

Так что на мой взгляд, вместо того, чтобы остаться проигравшим, но имеющим большую политическую силу и сторонников президентом, пойти на 2ой срок после Байдена и с лёгкостью выиграть выборы, Трамп всё просрал и зашкварился.

Будет весело, если применят 25 поправку или импичмент.

Феерический президент.

Американский папаша

Как я брал Капитолий по призыву Трампа.

Пару лет назад мне на почту пришло письмо от республиканцев, они писали, что миллиардеру Дональду Трампу нужна моя помощь, и оформить свою помощь я могу на ежемесячной основе.

Так как Трамп мне всегда нравился, то я без раздумий оформил ежемесячные донаты своему президенту, ведь ему приходится гораздо тяжелее, чем мне. У меня не было папы миллиардера, который мне передал свою империю, а как вы знаете детям богатых родителей приходится гораздо тяжелее, ведь им нельзя подвести ожидания своих родителей, и это великий стресс.

После подписки на донаты, мне начали приходить сообщения от республиканской партии, письма были разные, но в основном там писали всю правду про демократов, про то, что они хотят отнять моё оружие, заставить все мои деньги отдавать неграм, и в конечно итоге они хотят создать второй Советский Союз на территории США.

Трамп уже давно знал, что демократы что-то затевают, и он через письма просил меня быть на готове и защитить его в случае чего.

Затем, как вы знаете, выборы украли, всех судей подкупили, а республиканцы оказались крысами, и все как один начали отворачиваться от президента, за которого проголосовали все американцы, ну как минимум все мои соседи точно.

Пару дней назад мне пришло очередное письмо, где Трамп мобилизовывал сторонников, я не мог бросить своего президента в беде, купил билет и прямым рейсом полетел в Вашингтон.

В 11 часов утра мы собрались на митинг в честь Трампа, недалеко от Капитолия, там были прекрасные люди – все белой расы, никто не прятал свои лица за масками, как эти трусливые крысы демократы. Мы стояли очень близко друг к другу, прям плечом к плечу.

После пламенной речи нашего воистину избранного президента, он призвал нас пойти на Капитолий и предотвратить трусливую кражу наших выборов.

В 13:10 мы со сторонниками были уже у конгресса, мы требовали не признавать позорные выборы для Трампа, и пересчитать голоса в пользу Трампа, но нас не слышали!!!

В 13:55 мы окончательно поняли, что полиция продалась, и даже не действующему президенту, а хер пойми кому. Они не пускали нас в конгресс, тогда началась потасовка и мы наконец начали брать своё, мы силой оттесняли этих уродов в погонах от железных оград.

В 14:20 мои белые братья выломали двери Капитолия и зашли внутрь, я был в толпе, где-то в метрах 15 от стен здания, но мне удалось услышать выстрел, тут я понял, что трусливые крысы начали стрелять по мирным митингующим, когда я подошёл к входу, то увидел лужу крови, и лежащую у дверей женщину, но мне некогда было ей помочь, ведь я должен был спасти Америку и с гордостью прошёл мимо, я был уверен, она бы хотела этого.

Люди вокруг меня ликовали, ведь мы сделали это, мы спасли выборы, один из моих братьев забежал в зал заседаний, сел на стул спикера и прокричал, что единственный легитимный президент – Трамп выиграл выборы, другой мой брат взял кувалду и разбил к херам стеклянную дверь кабинета какого-то лживого демократа, когда я это увидел, то даже прослезился, мне бы хотелось, чтобы Трамп разделил этот прекрасный момент с нами, надеюсь он посмотрел видео, которые все снимали вчера, он точно был горд за нас.

мы 3 часа с честью удерживали конгресс для Трампа, а в 17:40 начался штурм Капитолия, все понимали, что против нац. гвардии нам не выстаять, процентов 70 людей сразу же побежали на выход, а я решил остаться.

Мы с братьями соорудили баррикады и были готовы стоять до конца, но вдруг прозвучал сильный хлопок, я повернулся и неожиданно проснулся.

И подумал: “Копать, колотить! Что за жёванный сон мне приснился!?”

Я взял фото Байдена с тумбы, поцеловал его, положил рядом с собой в кроватку, укрылся радужным одеяльцем, и пожелал сам себе, чтобы завтра в Старбаксе меня обслужил чернокожий азиат арабского происхождения, который нелегально проник в США и желательно, чтобы его воспитывали геи демократы.

Американский папаша

Зашёл по привычке на страницу Трампа в твиттер, чтобы почитать очередные теории заговора, а тут бац, его забанили навсегда.

Ну всё, революция отменяется, по факту его влияние на этом как бы закончилось, и фиг он теперь толпу натравит на Капитолий снова, ибо негде теперь людей информировать, если только по почте сможет письма фанатам слать.

Но это войдёт в историю, Трамп теперь в одной лодке с Кадыровом, которого в инсте заблокировали, а Трампа в твиттере и на фейсбуке.